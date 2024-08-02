CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TMO'nun Acilen Kayısı Alımı Yapmasını İstedi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TMO'nun Acilen Kayısı Alımı Yapmasını İstedi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da kayısı fiyatlarının yükselmesi ve pazarda denge sağlanabilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) acilen kayısı alımı yapması gerektiğini belirtti. Ağbaba, kayısı üreticilerinin deprem nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini ve kayısı fiyatlarının düşük olduğunu vurguladı. TMO'nun çiftçinin yanında olması gerektiğini ifade eden Ağbaba, TMO'nun acilen kayısı alımı yapması ve fiyat açıklaması yapması gerektiğini söyledi.

02.08.2024 15:07
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Malatya'da kayısı fiyatlarının yükselebilmesi ve pazarda denge sağlanabilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) acilen kayısı alımı yapması lazım. Gelin Malatya çiftçisinin ve kayısının yanında yer alın." dedi.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin Malatya'da yapıldığını, kentte 50 bine yakın kayısı üreticisi olduğunu, dolaylı yoldan 250 bin kişinin kayısıdan geçindiğini söyledi.

Malatya'nın, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan kentlerde biri olduğunun altını çizen Ağbaba, kayısı üreticisinin deprem nedeniyle çok zor bir süreç geçirdiğini kaydetti.

İktidarın, kayısının değerini bilmediğini savunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl kayısı depremde yerle bir olmuştu. Bu yıl da maalesef kayısı değerinin çok altında satılıyor. Geçen yıl yaş kayısı 50 liraya alıcı bulurken bu yıl 20 liraya alıcı buluyor. Kuru kayısıda durum çok daha vahim. Geçen yıl sarı kayısı 200 lirayken, gün kurusu kayısı 280 liraya alıcı buluyordu. Maalesef şu anda fiyat yarı yarıya düşmüş durumda. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre hesap yaparsak sarı kayısının 341 lira, gün kurusunun da 480 lira olması lazım. Kayısının üretim maliyeti geçen yıldan bu yana iki buçuk katına çıkmış durumda."

Ağbaba, "çiftçinin kara gün dostu" olması için kurulan TMO'nun 2020 yılından beri kayısı alımı yapmadığını belirtti.

TMO'nun acilen kayısı alımı yapması ve fiyat açıklaması gerektiğini dile getiren Ağbaba, şöyle devam etti:

"Depremde dahi yanımızda olmayan TMO, bugün de hem fiyat açıklamadığı hem de alım yapmadığı için kayısı üreticisi yokları oynuyor. Eğer kayısı alım yapmayacaksa TMO kapatılsın. Malatyalı çiftçinin bugün yanında değilse TMO ne işe yarıyor? Malatya'da kayısı fiyatlarının yükselebilmesi ve pazarda denge sağlanabilmesi için TMO'nun acilen kayısı alımı yapması lazım. Gelin Malatya çiftçisinin ve kayısının yanında yer alın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TMO'nun Acilen Kayısı Alımı Yapmasını İstedi - Son Dakika

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