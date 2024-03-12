CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi\'ni İmzaladı

CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyu ile paylaştığı Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi'ni imzaladı. Dalgıç, "Mudanya'yı şeffaf, adil ve katılımcılık ilkesiyle hep birlikte yöneteceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi'ni CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve ilçe yönetiminin katılımıyla imzaladı.
Mudanya'yı şeffaf, adil ve katılım ilkesiyle hep birlikte yöneteceğini söyleyen Deniz Dalgıç, "Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma, mazeret üretmek yerine her şartta çözüm ve maharet üreteceğime söz veriyorum." dedi.
Atatürk inkılaplarından, cumhuriyetin kuruluş değerlerine, insan haklarından liyakate, eşitlikten şeffaflığa, hesap verilebilirlikten şehrin imkanlarının hakça ve adilce bölüşülmesine kadar 16 maddeden oluşan Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi'nde şu ifadeler yer alıyor:
Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlı kalacağıma,
Hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı daima savunacağıma,
Çalışkan, dürüst ve adil olacağıma,
Liyakatten taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma,
Şehrimin imkanlarının ve gelirlerinin adil ve hakça bölüştürülmesini, her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağıma,
Kişisel çıkarlara ve ranta karşı kamu yararını her şeyin üstünde tutacağıma,
Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime,
İstihdam, yatırımlar ve sosyal politika başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinde cinsiyet eşitliğini temel alacağıma,
Gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin, yoksulların ve tüm dezavantajlı grupların güvenli, rahat ve eşit bir şekilde konforlu yaşaması için gerekli önlemleri alacağıma,
Depreme ve her türlü afete karşı şehrimi dirençli ve güvenli hale getireceğime, afet sonrası müdahale için gerekli tedbirleri alacağıma,
Çevreyi, yeşili ve sürdürebilirliği gözeteceğime,
"Tüm hayatlar değerlidir" yaklaşımıyla hayvanların yaşam hakkına saygılı olacağıma,
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğime, bu yaklaşımla kişisel mal varlığımı her yıl sonunda kamuoyuna eksiksiz ve geciktirmeden açıklayacağıma,
Her hesap dönemi sonunda belediyemizin bilançosunu kamuoyuna sunacağıma,
Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma,
Mazeret üretmek yerine her şartta çözüm ve maharet üreteceğime söz veriyorum. - BURSA
Son Dakika › Politika › CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi'ni İmzaladı - Son Dakika
Edirne'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, ev ve otomobillerde yapılan aramalarda 140 şişe içki, 144 elektronik sigara, 7 bin 330 adet elektronik sigara ateşleyici aparatı, 220 paket sigara, 26 paket puro, 240 paket tütün, 47 adet çeşitli elektronik eşya, 258 gram hurda altın ve 6 oto yedek parçası ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerini ziyaret etti, ardından da Akdeniz ilçesinde yer alan Hastane Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Başkan Seçer hem Toroslar pazar ziyaretinde hem de Akdeniz esnaf ziyaretinde Mersin halkına 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.
İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün TSK içindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında askerler ve darbe sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencileri bulunuyor. Operasyon kapsamında 5 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, şehit aileleri ve gaziler onurlandırıldı. Programda, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi. AK Parti ve CHP milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve dernek üyeleri de programa katıldı.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan dolayı arama yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırıldığını açıkladı. Destekleme ile balon balığı avcılığı teşvik edilerek su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçıların desteklenmesi amaçlanıyor. Bakan Yumaklı, desteklemenin başladığı tarihten itibaren yaklaşık 183 bin 974 adet balon balığının yakalandığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığı desteklemesinin artırıldığını açıkladı. Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde ise yüzde 400 artırılarak 10 TL'ye çıkarıldı. Bu destekleme ile balon balığı üzerinde av baskısı oluşturularak su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçıların desteklenmesi amaçlanıyor.
Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte evinde gerçekleştirdi. Demirkol, iftar sonrası yaptığı konuşmada, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve gazilere sabır ve sağlık temennisinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?