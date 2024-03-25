CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras Fethiye\'de Buluştu

Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye'de Fethiyespor Kulübü, esnaflar, muhtarlar ve otelcilerle buluştu. Fethiyespor Kulübünü ziyaret eden Aras, yerel sporu destekleyeceklerini, gençleri spora yönlendirmek adına belediye olarak gerekli imkanları sağlayacaklarını aktardı.

Fethiye Esnaf Odası'nda konuşan Aras, esnafın sorunlarının farkında olduğunu ve birlikte çözüm üreteceklerini söyledi. Gün boyu Fethiye'de dernek ve odalarlala bir araya gelen Aras, Fethiye Otelciler Birliği ile buluştu.

"Elimizden ne geliyorsa yapacağız"

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Fethiyespor ziyaretinde, antreman sahalarını ve salonlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağını ifade etti. Fethiyespor ziyaretinin ardından Fethiye Esnaf Odası'nda esnaflarla bir araya gelen Aras, "Ben de esnaf çocuğuyum. Benim de dedem, babam esnaflık yaptı. Çocukluğumuz bizim dükkanlarda çalışarak geçti. Esnaflara yönelik ne gerekiyorsa elimizden geldiği ölçüde imkanlarımızla yapacağız. Büyükşehir, küçükşehir ayrımı olmadan imkanlarımızı birleştireceğiz. Kavga, gürültü olmadan ne gerekiyorsa yapacağız. Esnafımızla ilgili ne varsa, yoksa gelir konuşuruz. Sizlerin gücünü biliyorum, meslek odalarımızın sivil toplum kuruluşlarının gücü çok fazla. Hepsini beraber bir yere toplayacağız. Hep beraber kalkar gerekirse Ankara'ya gideriz" dedi.

"Turizm konusunda tecrübe sahibiyim"

Fethiye Otelciler Birliği'ni ziyaret eden Aras, kendisinin de turizmci olduğunu hatırlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda ulusal ve uluslararası fuarlarda Muğla çatısı altında toplanılması gerektiğini ifade eden Aras, "Çeşitli meslek odalarıyla görüşüyoruz. Ben de otelciler derneği yönetim kurulunda görev yaptım. Aynı zamanda ticaret odasında da ilgili meslek komitesinde de çalıştım. Küçük bir otel, günübirlik bir tesis, plaj ve restoran sahibiyim. Bir aile işletmemiz var. Bizim de zaten yaptığımız bir iş. Aynı zamanda da ciddi faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili çok tecrübeli olduğumu söyleyebilirim. Büyükşehir belediyesiyle bir bütün olarak özellikle tanıtım konusunda ulusal ve uluslararası fuarlarda Muğla çatısı altında Muğla'nın amirliğinde bir organizasyonda toplanalım isterim. Londra Fuarı'nda Moskova Fuarı'nda veyahut da hepsinde birlikte olmak istediğimiz ilçeleri bir araya toplayayım diye düşündük. Onlardan da sizden de izin almak isterim. Bu konuda çok konuşmama gerek yok zaten. Bodrum Belediye Başkanlığında beş yıllık tecrübeden sonra geldiğim için zaten turizme çok yakınız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA