CHP Muratpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Davut Çetin: Her kesimin oyuna talibiz

CHP Muratpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Davut Çetin, aday olması halinde her kesimin oyuna talip olduğunu belirterek, "Mümkün olan bütün oylara talibim. Ben kendimi biliyorum, Muratpaşa'da beni biliyor az çok. Bir oran vermek istemiyorum. Alabileceğimiz her türlü oyu alırız. Biz her kesimin oyuna talibiz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) önceki dönem başkanı ve CHP Muratpaşa Belediye Başkan Aday Adayı Davut Çetin, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada aday adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan Çetin, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Muratpaşa Belediyesi için aday adaylığına ayın 5'inde başvuru yaptığını aktaran Davut Çetin, hızlı bir şekilde seçim çalışmalarına başladığını ve birçok yerlere ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade etti.

7 başlıkta 70 proje

Çok deneyimli ve başarılı bir ekiple yola çıktığını kaydeden Çetin, "Sadece iletişim tarafında 10-12 kişi çalışıyor, proje kısmında ise yine o kadar mimar ile mühendis arkadaşımız hazırlık yapıyor. 7 tane ana başlık belirlediler, bu ana başlıkların altında da 70 tane proje hazırlıyorlar. Proje yapmak kolay, biz de birçok proje var ama projeyi yapınca ayaklarının yere basması ve oturup bütçesine bakmak lazım. Yıllarca yaptığım projelerin bir kısmını bütçesizlikten hayata geçiremedik. Bugüne kadar elimi taşın altına koymaktan hiç korkmadım. Şimdi de geldiğimiz noktada yerel yönetimde projelerimizi bir bir yapmaya talibiz. Bilgimiz, birikimimiz var. Çalışan çok büyük bir ekimiz var. Çok daha güzel projeler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"Her kesimin oyuna talibiz"

Basın mensuplarının sorularına da yanıtlayan Çetin, aday olduktan sonra hedeflediği oy oranına ilişkin soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Her hangi bir çıta koymadım. Mümkün olan bütün oylara talibim. Ben kendimi biliyorum, Muratpaşa'da beni biliyor az çok. Bir oran vermek istemiyorum. Alabileceğimiz her türlü oyu alırız. Biz her kesimin oyuna talibiz. Bizim partilimiz zaten bize oy veriyor ama bizim özellikle Büyükşehir'i kazanmak için aday kim olursa olsun Muratpaşa'dan elimizden geldiği kadarıyla oy taşımak zorundayız. Geçen dönem Büyükşehir'i kazandık, bu dönemde de kazanmak için elimizden geleni yapmaya hazırız." - ANTALYA