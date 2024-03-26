CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, "Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak" dedi.
Eski bakanlardan CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, suçu ve suçluyu övme suçundan Şükrü Erdem'e ifade vermek üzere davet gönderdi. Şükrü Erdem ifade vermek üzere adliyeye gelirken, partililer de adliyede toplandı.
Erdem, savcılığa verdiği ifadenin ardından yaptığı açıklamada, "Tarafıma kumpas kurulmak amacıyla yapılan bu asılsız gerçek dışı videolar neticesinde bugün itibarıyla yasal süreç başladı. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Kötü niyetli şekilde basın yayınlarını kullanarak beni bütün Türkiye'ye linç ettiler. Hakkımda yanlış haberler yayan ve bu haberleri tüm sosyal medyalarda çekinmeden paylaşarak senelerce ailemden, hayatımdan ödün vererek alnımın akıyla hizmet ederek milletimde yer ettiğim saygı ve itibarı 2 dakikada yalan haberlerle yerle bir etmeye çalışanlara izin vermedim, vermeyeceğim. Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak. Kirli zihniyet ve kirli siyasetinizle kendi kazdıkları bu çukurda onlar ve onlar gibiler boğulacaktır. Hayatım boyunca gururla taşıdığım onurumu ve kimliğimi böylesine aşşağılık gerçek dışı suçlamalarla kirletmeye çalışan kim varsa hakkımı helal etmiyorum. Mustafakemalpaşa için iyi olacağını düşünerek kendisine oy attığım, ismini anmaya gerek duymadığım şahsiyete oyum da, hakkım da haram olsun. Çünkü anladım ki onların koltuk sevdası onurlarından da, şereflerinden de daha öte. O yüzden onlara üzülüyorum" dedi. - BURSA
Son Dakika › Politika › CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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