CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 10.15'te başladı.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısı gündemiyle toplandı.
Toplantıda, saldırıya ilişkin son gelişmelerin ele alınması ve olayla ilgili görevlendirilen parti yöneticilerinin sunum yapması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › CHP MYK, TUSAŞ’a Yönelik Saldırıyı Gündem Aldı - Son Dakika
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