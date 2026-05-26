CHP'nin Bayramlaşma Programı Açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2. gün gerçekleştirilecek bayramlaşma programı belli oldu. Genel Merkez'de gerçekleştirilecek ziyaretin kabul heyetinde Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer alacak.

Ziyaret heyetinde ise Heyet Başkanı Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer alacak. CHP'nin ilk ziyareti ve kabulü AK Parti olacak.

İYİ Parti ve DEM Parti, CHP'nin bayramlaşma programında yer alan listede bulunmuyor. - ANKARA