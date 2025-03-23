CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Bugün Belirleniyor - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Bugün Belirleniyor

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı yapılan ön seçimle belli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak. 81 ilde 5 bin 600 sandıkta oy kullanımı gerçekleştirilecek.

23.03.2025 09:37  Güncelleme: 09:51
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CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP'liler bugün sandığa gidiyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP'liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek. Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kurulacak. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli sandık başında hazırda bulunacak. Sabah 08.00'de başlayacak olan oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla son bulması bekleniyor.

Dayanışma sandığı

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak ön seçim de bir de dayanışma sandığı yer alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek başına yarışacağı seçimde parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek İmamoğlu'nun lehine oy kullanabilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Bugün Belirleniyor - Son Dakika

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