CHP\'nin katılmadığı Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi 23 Eylül\'e ertelendi

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "AKP'nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık" dedi.

CHP Sözcüsü Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP'nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık. Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a ertelenmiş oldu. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya, seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını savunmaya devam edeceğiz" dedi.