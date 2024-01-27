 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Aras, CHP Parti Meclisi'nin aldığı karar ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için birçok aday adayı ortaya çıkmıştı.

CHP\'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu
27.01.2024 - 10:01,
Abone Ol

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Bir dönem Bodrum Belediye Başkanlığı yapan ve tekrar aday olan Ahmet Aras, CHP Parti Meclisi'nin aldığı karar ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başta eski milletvekilleri olmak üzere çok sayıda aday adayı Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek için talip olmuştu. CHP Parti Meclisi Muğla Büyükşehir adayı olarak aday gösterdiği Ahmet Aras ilk açıklamasını yaptı. Aras, "Değerli Muğlalılar merhaba. Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında; 4 yılı askeri lise, 4 yılı askeri yüksekokul ve 21 yılı yöneticilik olmak üzere tam 29 yıl geçiren ve bu sürenin her gününde; vatanını satmak için değil, korumak için yaşamış bir Muğlalı olarak beni, önce hayata gözlerimi açtığım Bodrum'un "Belediye Başkan Adaylığına" layık görerek onurlandıran, bugün ise Muğla'mızın "Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı" ile gururlandıran Cumhuriyet Halk Partimize minnettarım" dedi.

"Muğla'nın her köşesini kendi evim gibi göreceğim"

Muğlalıların haklarını korumak için çalışacağını belirten Aras, "Bilinmesini isterim ki, Bodrum'dan Dalaman'a, Datça'dan Fethiye'ye, Kavaklıdere'den Köyceğiz'e, Marmaris'ten Menteşe'ye, Milas'tan Ortaca'ya, Seydikemer'den Ula'ya ve Yatağan'a kadar, cennet Muğla'mızın her köşesini kendi evim gibi görmek, her Muğlalıyı öz ailemden biri olarak kabul etmek, iyi ve kötü günlerinde daima yanlarında olmak, haklarını korumak, vazgeçilmezim olacak. Ayrıca, ormanlarımızı acımasızca katlederken, suyumuzu da gasp eden termik santralleri başımıza bela edenlere, kıyılarımızı ve tarım alanlarımızı betona boğmak isteyenlere, yüz yıllardır yaşadığımız toprakları adaletsiz, çifte standartlı kararlarıyla bizlere dar ederek, hayatımızı cehenneme dönüştürenlere karşı amansız bir mücadele içinde olacağım ve önceliği insan değil para olan bu zihniyeti engellemek için, yasal gücümü sonuna kadar kullanacağım. Ülkemizin dünyaca ünlü doğal değeri olan cennet Muğla'mıza ve siz değerli Muğlalılara en üst düzeyde hizmet edebilme fırsatını borçlu olduğum Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, PM Üyelerimize ve MKYK Üyelerimize, yürekten teşekkür ediyorum. Sevgi ve Saygılarımla" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Bodrum, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement