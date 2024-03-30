CHP'nin Tutak Belediye Başkan adayı Zehra Öztürk partililerle buluştu - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Tutak Belediye Başkan adayı Zehra Öztürk partililerle buluştu

CHP\'nin Tutak Belediye Başkan adayı Zehra Öztürk partililerle buluştu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkan adayı Zehra Öztürk, partililerle bir araya geldi. İlk defa bir kadın aday olarak Belediye Başkan adaylığını koyan Öztürk, projelerini anlattı ve kadın liderleri örnek gösterdi.

30.03.2024 14:46  Güncelleme: 14:50
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkan adayı Zehra Öztürk, partililerle bir araya geldi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde ilk defa bir kadın aday olarak Belediye Başkan adaylığını koyan Zehra Öztürk, ilçe merkezinde yaptığı programla partililere seslendi. Katılımın yoğun olduğu programda konuşan CHP adayı Öztürk, dünyadaki kadın liderleri örnek göstererek kendisinin de ilçede bir kadın olarak en iyi şekilde yönetim sağlayacağına vurgu yaptı.

Seçildiği takdirde hayata geçireceği projelerden bahseden CHP Belediye Başkan adayı Zehra Öztürk, başta su ve elektrik olmak üzere birçok alanda iyileştirmeler yapılacağını ve ilçede sosyal faaliyetlerin arttırılması noktasında çalışmaların olacağını dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'nin Tutak Belediye Başkan adayı Zehra Öztürk partililerle buluştu - Son Dakika

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