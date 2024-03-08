CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan Kadınlara Özel Hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan Kadınlara Özel Hediye

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur\'dan Kadınlara Özel Hediye

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara özel bir hediye hazırladı. Sabah saatlerinde servis bekleyen emekçi kadınlara mektup ve yıldız tohumu hediye etti.

08.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için anlamlı ve güzel bir hediye hazırladı. Ertemur kadınlara ithafen kaleme aldığı mektubu ve üzerinde bulunan tohumu sabah saatlerinde servis bekleyen emekçi kadınlara hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınları Günü'nün en anlamlı etkinliğine CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur imza attı. Ertemur, kadınlara özel kaleme aldığı mektubunu ve geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen yıldız tohumlarını sabah 06: 00'da servis bekleyen kadın emekçilere dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir hediye hazırlamak istediklerini belirten Ertemur; "Kadınlar bu dünyanın yükünü omuzlarında taşıyan yegane varlıklar. Kadın emektir, kadın üretendir, kadın annedir. Biz kadınlara her zaman pozitif ayrım yapmayı benimsemiş insanlarız. Kadınların bu özel günde yüzlerini güldürmek, değerli olduklarını hissettirmek adına özel bir hediye hazırladık. Duygularımı aktardığım bir mektup ve geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen yıldız tohumları ile sevgimizi yeşertmek istedik. Bu duygularla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Emekçi, Dünya, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan Kadınlara Özel Hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:56:56. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan Kadınlara Özel Hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement