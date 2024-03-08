CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur\'dan Kadınlara Özel Hediye

Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için anlamlı ve güzel bir hediye hazırladı. Ertemur kadınlara ithafen kaleme aldığı mektubu ve üzerinde bulunan tohumu sabah saatlerinde servis bekleyen emekçi kadınlara hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınları Günü'nün en anlamlı etkinliğine CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur imza attı. Ertemur, kadınlara özel kaleme aldığı mektubunu ve geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen yıldız tohumlarını sabah 06: 00'da servis bekleyen kadın emekçilere dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir hediye hazırlamak istediklerini belirten Ertemur; "Kadınlar bu dünyanın yükünü omuzlarında taşıyan yegane varlıklar. Kadın emektir, kadın üretendir, kadın annedir. Biz kadınlara her zaman pozitif ayrım yapmayı benimsemiş insanlarız. Kadınların bu özel günde yüzlerini güldürmek, değerli olduklarını hissettirmek adına özel bir hediye hazırladık. Duygularımı aktardığım bir mektup ve geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen yıldız tohumları ile sevgimizi yeşertmek istedik. Bu duygularla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum" dedi. - DENİZLİ