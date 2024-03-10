CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur Projelerini Tırlara Afiş Olarak Asarak Tanıttı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, hazırladığı projeleri tırlara afiş olarak asarak Pamukkale'nin dört bir köşesini dolaştırdı.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, hazırladığı projeleri tırlara afiş olarak asarak ilçenin dört bir köşesini dolaştırdı. Ertemur yaptığı açıklamada; " Denizli'de kendimizi Pamukkaleli vatandaşlarımıza anlatabileceğimiz açık hava reklam alanları maalesef parsellenmiş. Bizde halkımıza kendimizi ve projelerimizi anlatmak için bu yolu bulduk. Biz Pamukkale'mize hizmet için geliyoruz. Pamukkale'mizi 10 yıldır hizmetsiz bırakanlardan vatandaşlarımızı kurtarmak için geliyoruz. Kapı kapı dolaşarak, her mahallemize, her sokağımıza ulaşmaya, projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında da tırları ve kamyonları projelerimizle donatarak Pamukkale sokaklarına çıktık. Vatandaşımız Pamukkale'mize neler kazandıracağımızı bu şekilde görüyor. Pamukkale'nin hizmetle buluşmasına çok az kaldı" dedi. - DENİZLİ