CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Üreten Belediyecilik İle Pamukkale\'yi Kazanacak

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, göreve gelmesinin ardından üreten belediyeciliği Pamukkale'ye kazandıracağını söyledi. Ertemur; "Üreten belediye ile önce Pamukkale önce Pamukkaleli kazanacak. Üretim desteklerimiz vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek" dedi.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim çalışmaları çerçevesinde Pamukkale'yi karış karış dolaşmaya, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ertemur, Pamukkale'nin hizmetsiz kaldığını her mahallede gördüklerini ifade ederken, vatandaşların geçim zorluğu çekmesinin önüne üreten belediyecilik anlayışı ile geçeceklerini söyledi.
Ertemur, seçimden hemen sonra vatandaşın refahını artırmak için harekete geçeceklerini belirterek; "Geride kalan 10 yılda Pamukkale sadece hizmetsiz kalmadı. Üreticimizin cebindeki para eridi, bitti. Pamukkale'mizin güzel insanları üretmeye çalıştıkça, mevcut iktidarın gerek ulusal gerek yerel ekonomi politikaları üreticilerimizi karın tokluğuna çalışmaya hapsetti. Biz bu haksızlığa dur diyeceğiz. Bunun için yola çıktık. Pamukkale'nin üreten insanlarının kazanması için bir bir projelerimizi açıklıyoruz. Memleketimiz bereketin adresi olacak. Bunu birlikte başaracağız" dedi.
"Pamukkaleli kazanacak"
Ertemur, Pamukkale'de üreten bütün kesimlerin ihtiyaç duyduğu desteği alacağına vurgu yaparak hazırladığı projeleri anlattı. Ertemur; "Üreten belediyecilik anlayışımızda Pamukkale'ye kazandıracağız. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle Pamukkale'mizde üreticimizin en büyük sorunu olan enerji fiyatlarına el atacağız. Kuracağımız güneş enerjisi santrallerimizle üreticimizi ucuz enerjiye ulaştıracağız. Yine girdi maliyetlerini yükselten kalemler gübre ve fide. Kuracağımız gübre ve fide üretim tesislerimiz üreticimize kazandıracak. Ayrıca tarımsal ilaç desteğimiz, soğuk hava deposu yatırımlarımız girdi maliyetlerini düşürürken, kazancı artıracak. Bu yatırımlarımızın temelini ise tarımsal kalkınma kooperatifimizle sağlayacağız. İlçemize kazandıracağımız toprak ve ürün analiz laboratuvarları ile de üreticimizin yanında olacağız. Her projemizle önce Pamukkale, önce Pamukkaleli kazanacak" dedi.
Sosyal ve ekonomik açıdan destekler de hazır
Ekonomik zorluk çeken vatandaşları sadece üretim açısından değil, ekonomik açıdan refahlarını da artacaklarını belirten Ertemur; "Vatandaşımızın ekonomik açıdan desteklenmeye ihtiyacı var. Bunu ise vereceğimiz sosyal ve ekonomik desteklerle sağlayacağız. Halk ekmek, halk süt, halk kart ile vatandaşlarımızın giderlerini düşüreceğiz. Mutlu bir Pamukkale'yi böyle oluşturacağız. Vatandaşımız temel ihtiyaçları en ucuza ulaşacak." diye konuştu. - DENİZLİ
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