CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Emeklilere Destek Sözü Verdi

Politika

Emeklilere yönelik açıklamalarda bulunan CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Emeklilerimizin alamadığı haklarını bir nebze telafi edebilmek adına Pamukkale Belediyesi'ni aldığımızda sosyal ve ekonomik desteklerimizle yanlarında olacağız" dedi.

Ülkedeki ekonomik krizlerin dayanılmaz boyutlara geldiğini ifade eden CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Vatandaşımız çaresiz kalmış durumda. Mevcut hükümetin yanlış ekonomi politikaları, aynı zihniyette yönetilen yerel yönetimler insanlarımızı yok sayıyor. Vatandaşlarımız açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor. 50 gündür Pamukkale sokaklarında vatandaşlarımızın arasındayım. Yardım isteyen annelerimiz, yardım isteyen emeklilerimiz yüreklerimizi dağlıyor. İnsan odağından şaşmış belediyecilik anlayışı vatandaşlarımıza hiçbir destek vermiyor. Bu durum kabul edilemez. Biz Pamukkale'de bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Hükümetin yanlış ekonomi politikalarından doğan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşına hizmet götürmekten aciz belediyecilik Pamukkale'mizden gidecek" dedi.

"Sosyal ve ekonomik desteklerimizle yanlarında olacağız"

Seçimin ardından vatandaşları sosyal ve ekonomik açıdan destekleyeceklerini belirten Ertemur, "Seçimin ardından Pamukkale Belediyesi'ni aldığımızda unutulan, yok sayılan vatandaşlarımızın, emeklilerimizin sosyal ve ekonomik desteklerimizle yanlarında olacağız. Emeklilerimizin alamadığı haklarını bir nebze telafi edebilmek adına halk ekmek, halk süt, halk kart gibi desteklerimiz olacak. Pamukkale'de yüzü gülmeyen insanımız kalmayacak. Pamukkale'mizi karanlıktan, aydınlığa çıkaracağız. Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli diyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ