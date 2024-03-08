CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse Projelerini Açıkladı

İçişleri Bakanı: Kadına şiddetle mücadele birim sayısı bin 267'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yer alan teşkilatlarda kadına şiddetle ilgili faaliyet gösteren birim sayısının bin 267'ye yükseldiğini söyledi. Bakan Yerlikaya ayrıca, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlediklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye çıkardıklarını belirtti.