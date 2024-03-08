CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse Projelerini Açıkladı

CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse Projelerini Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini lansman toplantısında anlattı.

08.03.2024 12:06  Güncelleme: 12:08
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Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini lansman toplantısında anlattı.

Başkan Köse, yeni dönemdeki vizyonunu ve gerçekleştireceği projelerini açıklamak üzere lansman toplantısı düzenledi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı öncesinde Başkan Köse, meşale ve sloganlar ile karşılandı.

Lansman programına CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, il ve ilçe teşkilatları, il ve ilçe belediye başkan adayları, dernek, oda, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına "Biz betona değil, insana yatırım yaptık" diyerek başlayan Köse, 41 adet projesini katılımcılara anlattı.

Proje tanıtım toplantısı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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