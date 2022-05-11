CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak - Son Dakika

CHP MYK, geçtiğimiz pazartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaptığı toplantıyla seçim çalışmalarının başlayacağı tarihi belirledi. Buna göre 3-6 Haziran arası 102 milletvekilinin, 30 büyükşehir dışında 51 ile gitmesi ve saha çalışması yapması kararlaştırıldı.

ODALAR, SENDİKALAR, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ZİYARET EDİLECEK

Her ile iki vekil gidecek şekilde kura çekildi. İllere giden vekiller tüm ilçeleri gezecek. Ayni zamanda ticaret, sanayi odaları, ziraat odaları, barolar, meslek örgütleri odaları, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ziyaret edilecek.

Yapılan ziyaretlerde önce o kentin ilçenin sorunları dinlenecek. Ardından CHP'li vekiller o sorunlara yönelik çözüm projelerini anlatacak.

"SORUNU BİLİYORUZ, ÇÖZECEĞİZ" MESAJI

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre halka "sorunu biliyoruz çözeceğiz" mesajı verilecek. Kentten ayrılmadan önce bir de basın toplantısı ile yapılan ziyaretin değerlendirmesi yapılacak.

Ziyaretlerde halkın nabzı da tutulacak. Sorunları çözme mesajı ile birlikte düşük oy alınan yerlerde oran arttırılmaya çalışılacak.

CHP grup yönetimi 3-4-5-6 Haziran tarihlerinde ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vekillere 10 Haziran saat 17:00'ye kadar da rapor hazırlamaları için süre tanıdı. Raporlar genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.