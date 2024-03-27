CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Esnafların Borçlarını Sıfırladı - Son Dakika
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Politika

CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Esnafların Borçlarını Sıfırladı

CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Esnafların Borçlarını Sıfırladı

Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Selçuk Alt kapı ve Üst kapı esnafını da ziyaret eden CHP'nin Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Selçuk esnafının dükkan kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

27.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:36
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Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Selçuk Alt kapı ve Üst kapı esnafını da ziyaret eden CHP'nin Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Selçuk esnafının dükkan kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Artık belediyeye herhangi bir borcunuz yok. Geçmişe ilişkin olan borçlarınızın tamamı sıfırlandı. O yüzden dönemimizin sonuna doğru bunu başardığımız için, mevzu sadece aşağıya taş yapmak, yukarıya gölgelik yapmak, hep beraber düzgün hale getirmek değil mevzu aynı zamanda ekmeği büyütebilmekti. Bence biz bu ekmeği büyütmeyi başardık" dedi.

Esnafların belediyeye olan kira borçları sıfırlandı

Son meclis toplantısında uzun zamandan beri üzerinde çalışılan Selçuk esnafının ecrimisil ödemeleri konusunda belediyeye olan borçlarının hepsinin sıfırlama kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Yıllardan beri sizler belediyeye borçlu pozisyona geliyordunuz. Hem belediyeye kiracı gibi gözüküyordunuz hem de defterdarlığa ödüyordunuz. Çünkü belediyeye borçlu olduğunuz sürece belediyeden bir evrak almak istediğinizde karşınıza o borç çıkıyordu. İşte onu engelleyebilmek için bütün çalışmaları yapıp Sayıştay'a, Danıştay'a her yere de sorduk. Konuyu hemen meclise getirdik. Artık belediyeye herhangi bir borcunuz yok. Geçmişe ilişkin olan borçlarınızın tamamı sıfırlandı" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Sengel, şunları kaydetti:

"Biz ekmeği daha fazla büyütebilelim diye, eve götürdüğünüz ekmeğinizi büyütebilelim diye, evlatlarınızı güzel yetiştirebilesiniz diye çalışıyoruz. Beş yıl boyunca da bunun için çalıştık."

Sadece Selçuk esnafı ile değil merkezdeki esnaflar ile de her zaman dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Hep şunu söyledim; yıllardan beri herkeste olan bir tedirginlik var. Şunu yaparsan böyle olur, bunu yaparsan böyle olur diye. Kendimle gurur duyuyorum. Biz öyle tehditle, intikam duygusuyla, sen bendensin, sen benden değilsin gibi bir şeyle hareket etmeyeceğiz. Selçuk'ta yaşıyoruz, ekmeğimizi Selçuk'ta kazanıyoruz. Birbirimizle düşman olmaya birbirimize kötü hisler beslememize gerek yok" diye konuştu.

"Kalbinizde bir aslan varsa sökün atın, bir dişi kaplanı oraya yerleştirin"

Hedefinin birilerinden intikam almak veya emeklilik zamanımı doldurmak olmadığına, tek hedefinin Selçuk olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel, "Hedefim Selçuk için mücadele etmekti. O yüzden dijital müzeye de direndim, o yüzden "Meryem Ana Evi bizim" dedim. O yüzden buradaki esnaf bitmesin diye "Selçuk bizimdir" deyip hep beraber dayanıştık. Bundan sonra da ne gerekirse merak etmeyin dayanışırız. Ancak herkesin kalbinde bir aslan yatar. Malum, seçim yaklaşıyor. Sadece sizden şunu istiyorum, güzel bir şekilde giyinin o gün. Gidin bayram havasında herkese gülümseyin. Vereceğiniz bir oy. Kabine girin, pusulanızı alın, mührünüzü alın, ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun. Ben bilmem kaç yıldan beri, Ata'dan beri Selçuk'ta esnafım, kim ne yaptı bana diye bir kez düşünün. Kalbinizde bir aslan varsa sökün atın, bir dişi kaplanı oraya yerleştirin, mührünüzü vurun. Hepinizi çok seviyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Esnafların Borçlarını Sıfırladı - Son Dakika

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