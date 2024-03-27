CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Esnafların Borçlarını Sıfırladı

Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Selçuk Alt kapı ve Üst kapı esnafını da ziyaret eden CHP'nin Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Selçuk esnafının dükkan kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Artık belediyeye herhangi bir borcunuz yok. Geçmişe ilişkin olan borçlarınızın tamamı sıfırlandı. O yüzden dönemimizin sonuna doğru bunu başardığımız için, mevzu sadece aşağıya taş yapmak, yukarıya gölgelik yapmak, hep beraber düzgün hale getirmek değil mevzu aynı zamanda ekmeği büyütebilmekti. Bence biz bu ekmeği büyütmeyi başardık" dedi.
Esnafların belediyeye olan kira borçları sıfırlandı
Son meclis toplantısında uzun zamandan beri üzerinde çalışılan Selçuk esnafının ecrimisil ödemeleri konusunda belediyeye olan borçlarının hepsinin sıfırlama kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Yıllardan beri sizler belediyeye borçlu pozisyona geliyordunuz. Hem belediyeye kiracı gibi gözüküyordunuz hem de defterdarlığa ödüyordunuz. Çünkü belediyeye borçlu olduğunuz sürece belediyeden bir evrak almak istediğinizde karşınıza o borç çıkıyordu. İşte onu engelleyebilmek için bütün çalışmaları yapıp Sayıştay'a, Danıştay'a her yere de sorduk. Konuyu hemen meclise getirdik. Artık belediyeye herhangi bir borcunuz yok. Geçmişe ilişkin olan borçlarınızın tamamı sıfırlandı" diye konuştu.
Sözlerini sürdüren Sengel, şunları kaydetti:
"Biz ekmeği daha fazla büyütebilelim diye, eve götürdüğünüz ekmeğinizi büyütebilelim diye, evlatlarınızı güzel yetiştirebilesiniz diye çalışıyoruz. Beş yıl boyunca da bunun için çalıştık."
Sadece Selçuk esnafı ile değil merkezdeki esnaflar ile de her zaman dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Hep şunu söyledim; yıllardan beri herkeste olan bir tedirginlik var. Şunu yaparsan böyle olur, bunu yaparsan böyle olur diye. Kendimle gurur duyuyorum. Biz öyle tehditle, intikam duygusuyla, sen bendensin, sen benden değilsin gibi bir şeyle hareket etmeyeceğiz. Selçuk'ta yaşıyoruz, ekmeğimizi Selçuk'ta kazanıyoruz. Birbirimizle düşman olmaya birbirimize kötü hisler beslememize gerek yok" diye konuştu.
"Kalbinizde bir aslan varsa sökün atın, bir dişi kaplanı oraya yerleştirin"
Hedefinin birilerinden intikam almak veya emeklilik zamanımı doldurmak olmadığına, tek hedefinin Selçuk olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel, "Hedefim Selçuk için mücadele etmekti. O yüzden dijital müzeye de direndim, o yüzden "Meryem Ana Evi bizim" dedim. O yüzden buradaki esnaf bitmesin diye "Selçuk bizimdir" deyip hep beraber dayanıştık. Bundan sonra da ne gerekirse merak etmeyin dayanışırız. Ancak herkesin kalbinde bir aslan yatar. Malum, seçim yaklaşıyor. Sadece sizden şunu istiyorum, güzel bir şekilde giyinin o gün. Gidin bayram havasında herkese gülümseyin. Vereceğiniz bir oy. Kabine girin, pusulanızı alın, mührünüzü alın, ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun. Ben bilmem kaç yıldan beri, Ata'dan beri Selçuk'ta esnafım, kim ne yaptı bana diye bir kez düşünün. Kalbinizde bir aslan varsa sökün atın, bir dişi kaplanı oraya yerleştirin, mührünüzü vurun. Hepinizi çok seviyoruz" dedi. - İZMİR
Son Dakika › Politika › CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Esnafların Borçlarını Sıfırladı - Son Dakika
Akademisyen ve Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını inceleyerek, saldırının toplum, devlet ve sistemsel düzeyde asimetrik etkilere yol açacağını değerlendirdi. Olçar, saldırının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilişkilendirildiğini ve İslamofobi ile radikal İslami örgütlerin tüm Müslümanları temsil ettiği yanlış kanaatinin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Ayrıca, saldırının devlet düzeyindeki etkisini değerlendiren Olçar, Rusya'nın eylemin azmettiricisinin Batılı devletler olduğunu iddia ettiğini ve bu durumun Rusya'nın Ukrayna üzerinde cezalandırıcı bir harekata girişeceği beklentisini tetiklediğini ifade etti. Olçar, ayrıca saldırının dünya genelinde doğu-batı kutuplaşmalarını derinleştirebileceğini ve son nesil bir savaşa doğru sürüklenebileceğimizi öngördü. Türkiye'nin terör ile ilgili tanım ve yaklaşımlarının akılcı ve naif olduğunu belirten Olçar, tüm ülkelerin terörün tanımı konusunda fikir ve eylem birliğine varması gerektiğini vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'ın Gürköy ve Kargınkürü Mahallesi sakinleriyle buluşarak bölgenin sorunlarını dinledi. Aras, içme suyu sorununu çözme sözü verdi ve sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı. Ayrıca, refakatçi evi ve çocuk kreşi gibi projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi'de gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, Develi ilçesindeki hizmetlerin devam edeceğini söyledi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyünde yapılan devriye faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklu göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen 'Mahzen 22' operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Ümraniye Belediyesi, Roman vatandaşlara yönelik iftar organizasyonu düzenledi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iftar yemeğinde Roman vatandaşlar ile bir araya gelerek oruç açtı. Yıldırım, daha sonra gençler ile buluştu.
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, beş yıllık süreçte ortaya koydukları tüm çalışmaları, yatırımları ve projeleri ile Birecik'in değerine değer katıldığını söyledi. Yeni dönemde birçok hizmete daha imza atacaklarını belirten Mirkelam, aynı zamanda AK Parti belediyeciliğinin önemine vurgu yaptı.
Bilecik'in İnhisar ve Gölpazarı ilçelerinde, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 'Seçim Güvenliği' toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim öncesi ve sonrası için halkın huzurunun devamlılığı ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olması talep edildi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek yapısal sorunları çözeceğini ve esnafın taleplerini karşılayacağını belirtti. Kurum, halde bulunan esnafları dinleyip sorunlarına çözüm bulacağını söyledi. Ayrıca, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni baştan aşağı yenileyeceklerini ifade etti.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kalınkoz ve Gürsu Mahallesinde gerçekleşen halk buluşmalarında, yeni dönemde yapılacak projeleri vatandaşlara anlattı. Kalınkoz Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, mahalle ve ilçe adına yapılacak projeleri anlattı. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Arslan, teşekkürlerini iletti. Gürsu Mahallesi Muhtarı Zafer Gök'ün düzenlediği iftar yemeğine katılan Arslan, oruç tutanların dualarını kabul etmesini diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?