CHP Grup Başkanvekilleri, Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekilleri, Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü için kanun teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekilleri, Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü için kanun teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekilleri, Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tarafından hazırlanan kanun teklifi ile Sırpların, 11 Temmuz 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaptıkları katliamın soykırım olarak tanınması ve her yılın 11 Temmuz gününün 'Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü' olarak kabul edilmesi öneriliyor.

28.05.2024 15:31
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CHP Grup Başkanvekilleri, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tarafından hazırlanan, "Sırpların, 11 Temmuz 1995 Tarihinde Bosna-Hersek'in Srebrenitsa Kentinde Yaptıkları Katliamın 'Soykırım' Olarak Tanınması ve Her Yılın 11 Temmuz Gününün 'Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü' Olarak Kabul Edilmesine Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Sırpların, 11 Temmuz 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaptıkları katliamın soykırım olarak tanınması ve Sırpların katlettiği Bosnalı Müslümanları anmak amacıyla 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaklaşık 8 binden fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuğun katledildiği 11 Temmuz'u 'Soykırımı Düşünme ve Anma Günü' ilan etti. BM Genel Kurulunda kabul edilen kararda, soykırımı inkar edenlerin kınanması, savaş, soykırım ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle uluslararası mahkemeler tarafından suçlanan kişileri yücelten eylemlerin kınanması, soykırımın inkarı, çarpıtılması ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için konunun eğitim sistemlerinde ders olarak işlenmesi öneriliyor. Kanun teklifimizle Sırpların, 11 Temmuz 1995 tarihinde 8 binden fazla insanı katlederek toplu mezarlara gömmelerinin bir soykırım olduğunun TBMM tarafından da ilan edilmesi ve Sırpların katlettiği Müslümanları anmak amacıyla her yıl 11 Temmuz gününün 'Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü' olarak kabul edilmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Srebrenitsa, Murat Emir, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekilleri, Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü için kanun teklifi verdi - Son Dakika

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