CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'yi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararını görüşmek üzere 16 Ağustos tarihinde olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.
CHP, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve EMEP ortak dilekçe vererek TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, kesin hükmün bulunmadığına yönelik tespitinin neticesinde Can Atalay arkadaşımızın milletvekilliğinin düşmediği, 14 Mayıs'tan beri düşmediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › CHP, TBMM'yi Can Atalay kararı için olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?