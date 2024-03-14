CHP Üyesi Vatandaş, Kırşehir Belediyesiyle İmar Revizyonunda Mahkemelik Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Üyesi Vatandaş, Kırşehir Belediyesiyle İmar Revizyonunda Mahkemelik Oldu

CHP Üyesi Vatandaş, Kırşehir Belediyesiyle İmar Revizyonunda Mahkemelik Oldu

Almanya'da yaşayan bir CHP üyesi, Kırşehir Belediyesiyle arazisinde yapılan imar revizyonu değişikliği nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecini anlatan vatandaş, belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri kayda alarak delil olarak sundu.

14.03.2024 14:06  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi bir vatandaş, kendi partisinin belediyesiyle İmar Revizyonunda mahkemelik oldu.

Almanya'da yaşayan Yılmaz Zengin, arazisinde yapılan değişiklikle ilgili CHP'li Kırşehir Belediyesini mahkemeye verdi. Kayabaşı Mahallesi'nde imara açık 4276 ada satın alan Zengin, İmar Revizyonu'nda adası parsele dönüştürülmek istenince mahkemelik oldu. İddiaya göre, Zengin ile Kırşehir Belediyesi görevlileri harita bürosu aracılıyla diyalog kurdu. Yaşadıklarını ve mahkeme sürecini anlatan Zengin, "Kırşehirliyim, Almanya'da yaşıyorum. 16 yaşımdan bu yana da aktif CHP üyesiyim. Bir CHP'li olarak Kırşehir Belediyesi alınınca sevindim. Belediyede çalışan ve benim de diyalogum olan bir arkadaşım beni aradı ve bana; 'Çevre Yolu üzerinde olan adanla ilgili bölgede revizyon çalışması var. Ada olan yerin dağıtılmış. Parsel olarak da 6-7 parçaya bölünmüş. Müdahale etmeme rağmen seninle görüşmek isteniyor' dedi. Ben adamın korunmasını istedim. Benimle belediye yetkilileri harita bürosu üzerinden görüşmek istedi. Görüşmelerin tamamını kayda alarak mahkemeye sundum" diye konuştu

Bu işler böyle yürüyor

Yaşadığı süreci anlatan ve yetkililerle birçok kez görüşme sağlayan Zengin, "Belediye ile bana aracı olan şahıs 'Bu işler böyle yürür. Maalesef böyle yürüyor. Alır başkan gizli ödenek ve seçimde kullanır' diyerek imalarda bulundu. Mağdur durumda olduğumu ifade ettim ve talebimin hakkım olanı istemek olduğunu söyledim. AK Parti döneminde yatırım yapmak istediğimde bana 'Plan ve projeni yap' denilmişti. Ben kendi partim döneminde yatırım yapmak istedim. Yaşadığım süreçle ilgili belediye başkanı ve yardımcılarıyla görüştüm. Israrlarım sonrası benim yerim ada olarak düzenlendi ve ben Almanya'ya dönüş yaptım. Yaklaşık bir ay sonra ise işler yine değişti" şeklinde konuştu.

Başkan yardımcısı yüz yüze görüşme istemiş

Arazisinin durumuyla ilgili Kırşehir Belediye başkan yardımcısının yüz yüze görüşmek istediğini ileri süren Zengin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Başkan yardımcısı yüz yüze görüşme istedi. Sinirlendim ve dosyanın önünde olduğunu ifade ettim. Neyi yüz yüze görüşeceğimizi sordum. Belediye başkanı toplantıda olduğunu ve ilgili başkan yardımcısının ilgilenmesini istedi. Sonrasında da mesajlaştık." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Üyesi Vatandaş, Kırşehir Belediyesiyle İmar Revizyonunda Mahkemelik Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:35 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:37 İsrail Gazze’de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı
12:36 Oyuncu Olivia Munn’a meme kanseri teşhisi konuldu Peş peşe 4 ağır ameliyat geçirdi Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi konuldu! Peş peşe 4 ağır ameliyat geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Üyesi Vatandaş, Kırşehir Belediyesiyle İmar Revizyonunda Mahkemelik Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement