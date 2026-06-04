CHP YDK'dan Özkan Yalım Açıklaması - Son Dakika
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CHP YDK'dan Özkan Yalım Açıklaması

04.06.2026 17:58
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CHP YDK Başkanı Polat, Özkan Yalım'ın affedilmediğini ve konunun polemiğe kapalı olduğunu söyledi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Mahir Polat, " Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur, Özkan Yalım konusu" dedi.

CHP'de YDK Başkanlığı'na seçilen İzmir Milletvekili Mahir Polat, parti genel merkezinde gerçekleştirilen YDK toplantısı sonrası, odasında gazetecilere açıklama yaptı. Polat, Uşak Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edilmesine ilişkin, "Bizden önceki Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki saygıdeğer arkadaşlarımız, bu arkadaşımızla ilgili bir karar vermişler. Eğer CHP MYK'sı kararı işleme alırsa, ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın tekrardan dosyalarını elden geçireceğiz. Özkan Yalım, 28 Nisan'da Silivri Cezaevi'nden partimize bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz bu istifa dilekçesini 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kaydına almış, 2 Mayıs'ta da karar verilmiş. O dönemdeki arkadaşlarımız Özkan Yalım'ı ihraç etmekte gecikmişler. İstifa etmiş birini tekrardan ihraç etmişler. Dolayısıyla istifa etmiş bir adamdan bahsediyorlar" ifadelerini kullandı.

'KONU POLEMİĞE KAPALI'

Polat, YDK olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' ve 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesi' ile ilgili açıklamalarının arkasında olduklarını belirterek, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur, Özkan Yalım konusu" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özkan Yalım, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP YDK'dan Özkan Yalım Açıklaması - Son Dakika

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