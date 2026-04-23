Çiftçi: 23 Nisan, Geleceğimize İnancın İfadesidir

23.04.2026 11:13
İçişleri Bakanı Çiftçi, 23 Nisan'ı kutlayarak Atatürk'ün çocuklara verdiği önemi vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, geleceğimize duyulan inancın en güçlü ifadesidir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'nin millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günden bu yana milli egemenliğin ve demokrasinin en güçlü teminatı olduğunu kaydetti.

Aziz milletin, en zor şartlarda dahi bu çatı altında kenetlenerek, istiklaline sahip çıktığını vurgulayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere milli iradeye yönelen tüm tehditler karşısında dimdik duran Gazi Meclisimiz, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, geleceğimize duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, İçişleri Bakanı, 23 Nisan, Politika, Son Dakika

