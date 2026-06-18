İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
Bakan Çiftçi, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ziyaret ederek; ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Çiftçi ve Fidan, Güvenlik ve Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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