Çiftçi ve Fidan, Güvenlik ve Gelişmeleri Görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ziyaret ederek; ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.