Çiftlikköy\'de İçkili Alan Genişletme Teklifine Tepki

AK Parti Çiftlikköy İlçe Başkanı Ahmet Milhan Altınok, belediye meclisinde gündeme sahilde içkili yer bölgesinin genişletilmesine yönelik teklife tepki gösterdi.

Başkan Altınok, Çiftlikköy sahilindeki içkili alan genişletme teklifini kabul edilemez bir talihsizlik olarak değerlendirdi. Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, "Belediye meclisine sunulan 'sahil bandında alkollü alanların genişletilmesi' teklifi, ilçemizin aile odaklı yapısına, toplumsal hassasiyetlere ve kentsel planlama ilkelerine aykırıdır. AK Parti Çiftlikköy İlçe Teşkilatı olarak bu teklifin geri çekilmesi için tüm demokratik yolları kullanacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Altınok, teklife karşı olmalarının nedenlerini ise şöyle sıraladı:

"Sahil boyunca yer alan 3 çocuk parkımız ve yürüyüş yolu, her gün yüzlerce aile tarafından kullanılmaktadır. Bu alanların yakınına içkili işletmeler açılması, çocuklarımızın güvenliği ve huzuru açısından risk oluşturacaktır. Kıyı Kanunu'nun 4. maddesi, sahil şeridinin 'kamu yararı' dışında kullanımına izin vermez. Teklif, halkın ortak kullanım alanını özel işletmelere açma riskini taşımaktadır. Çiftlikköy'ün geleceği söz konusu. Bu karar, ilçe halkına danışılmadan gündeme getirilmiştir. Çiftlikköy'ün geleceğini ilgilendiren bu tür adımlar, toplumun tüm kesimlerinin görüşü alınarak atılmalıdır. Gece geç saatlerde artabilecek gürültü, çevre kirliliği ve olası güvenlik sorunları, ailelerin sahilden uzaklaşmasına neden olabilir. Oysa spor alanları, kültürel etkinlikler, yerel ürün pazarları ve sanatsal faaliyetler turizmi geliştirmek için çok daha sağlıklı seçeneklerdir. Çağrımız ve taahhüdümüzdür. Belediye Meclisi üyelerinin, ilçemizin huzuru ve aile değerleri için bu teklife ret oyu vermelerini bekliyoruz. Halkın görüşünü almak için bağımsız anket çalışması başlatacağız. STK'lar, muhtarlarımız ve tüm teşkilatımızla birlikte imza kampanyası düzenleyeceğiz. Çiftlikköy sahili, çocuk cıvıltılarının yankılandığı, ailelerin huzurla vakit geçirdiği bir alan olarak kalmalıdır. Bu anlayışla, sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz." - YALOVA