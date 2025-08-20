Çiftyürek'ten İklim Krizi ve Sefalet Zammı Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çiftyürek'ten İklim Krizi ve Sefalet Zammı Eleştirisi

20.08.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Milletvekili Çiftyürek, memur zammını eleştirip iklim krizine dikkat çekti.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini eleştirdi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarının geçmiş yıllara oranla arttığını söyledi.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Çiftyürek, "Devlete çağrıda bulunuyoruz. Bu artık bir iklim krizidir. Zirai don krizi ve bu yıl yaşanan orman yangınlarının gösterdiği şey, net olarak artık bir iklim krizi var. İklim krizi dikkate alınarak politikalar üretilmeli." ifadesini kullandı.

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çiftyürek, "Hükümetin tutumu, memurlara 2026 ve 2027 için sunduğu zam oranları sefalet zammı bile değildir. Konu hakem heyetine gitti. Bizim tüm kurumlara çağrımız, memurları bu haklı direnişinde desteklenmeleridir." dedi.

Çiftyürek, Van'daki yoksulluk, işsizlik ve altyapı sorunlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Sinan Çiftyürek, Yerel Haberler, Milletvekili, Yoksulluk, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Memur, Kamu, Van, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiftyürek'ten İklim Krizi ve Sefalet Zammı Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:07:28. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftyürek'ten İklim Krizi ve Sefalet Zammı Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.