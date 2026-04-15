Çiğ Süt Üreticilerine Destek Çağrısı

15.04.2026 14:28
CHP'li Gürer, çiğ süt maliyetlerindeki artışa dikkat ederek çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt üretim maliyetinin artışı nedeniyle zor durumda olan çiftçilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çiğ süt fiyatlarının ocak ayında açıklandığını, nisan ayında yeni fiyatın açıklanacağının belirtildiğini, ancak hala açıklanmadığını hatırlattı.

Çiğ süt üretiminin düştüğünü aktaran Gürer, çiğ süt tavsiye fiyatının 2026 Nisan ayında tekrar değerlendirileceğinin ifade edildiğini belirterek, nisan ortasına gelmelerine rağmen hala bir değerlendirmenin olmamasını eleştirdi.

Su, mazot, elektrik, veteriner, işçilik, aşı, sigorta giderlerine bakıldığında çiğ süt üretiminin maliyetinin arttığını gördüklerini dile getiren Gürer, şunları kaydetti:

"Çiftçilerin veya besicilerin yanına gittiğimizde diyorlar ki 'çiğ süt fiyatı artsın istemiyoruz'. Çünkü sonuçta artan çiğ süt fiyatı peynire, tereyağına yansıyacak, diğer üretim ürünlerine de yansıyacak ama bizim girdilerimizi düşünsünler. Yemi sübvanse etsinler, yüzde 50 destek versinler. Dünyanın çoğu ülkesinde süt yemi de diğer hayvancılıkla ilgili giderlerde de destek sağlanarak onların ayakta kalması sağlanıyor. Türkiye'de AK Parti iktidarında uygulanan politikalarda büyük işletmeler kendilerini korusalar da küçük işletmeler sahipsiz kaldığı için Anadolu'da çoğu ahır boşaldı. Bu nedenle sütün fiyatının düşük olması özellikle küçük işletmeler için sorun yaratıyor."

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
Şenol Güneş’ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz

14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
