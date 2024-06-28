Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Politika

Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karaaslan, mesajında Samsunspor'un mücadele azmi, zafere inancı ve kazandığı başarılarla Samsun'un ortak sevdası olduğunu vurguladı. Ayrıca, Samsunspor'un geçmişten bugüne sayısız sporcu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladığını belirtti ve takımın Süper Lig'deki mücadelesinde yeni başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi. Karaaslan, mesajında ayrıca Samsunspor'un başarısı için emek veren tüm sporculara, teknik heyete, yöneticilere ve taraftarlara teşekkür etti ve takıma başarılarla dolu nice yıllar diledi.

28.06.2024 16:07
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor'un mücadele azmiyle, zafere inancıyla ve kazandığı başarılarla Samsun'un ortak sevdası olduğunu belirtti.

Mazisinden aldığı güçle Samsunspor'un, 59 yılda sayısız sporcu yetiştirerek Türk futboluna kazandırdığına işaret eden Karaaslan, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişten bugüne nice başarı elde eden takımımızın Süper Lig'deki mücadelesinde de yeni başarılara imza atacağına ve taraftarlarını gururlandırmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Kuruluşundan bu yana şehrimizin takımı Samsunspor'un başarısı için ter döken tüm sporculara, teknik heyete, yöneticilere ve şartlar ne olursa olsun her an takımımızın yanında olan büyük Samsunspor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bu şehrin evlatlarını Samsunspor bayrağının altında birleştiren, beraberliğin gücüyle birbirine kenetleyen takımımıza başarılarla dolu nice yıllar diliyor, kırmızı-beyaz-siyah renkleriyle sevdası yüreğimize kazınan Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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