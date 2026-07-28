Çilimli’de vatandaş sordu, Başkan Yıldız yanıtladı - Son Dakika
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Çilimli’de vatandaş sordu, Başkan Yıldız yanıtladı

Çilimli’de vatandaş sordu, Başkan Yıldız yanıtladı
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinlerinin talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Başkan Yıldız, ortak akıl vurgusu yaparak vatandaşlarla güçlü iletişimi sürdüreceklerini ifade etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinledi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Pazar yerinde vatandaşlarla buluşarak ilçeye ilişkin talep, öneri ve beklentileri dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşların dile getirdiği görüş ve talepler dikkatle not alınırken, Çilimli'nin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi. Başkan Yıldız, ortak akıl anlayışıyla yürütülen bu toplantıların ilçenin geleceğine katkı sunduğunu ifade etti.

Başkan Yıldız, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin önemine dikkat çekerek, "Hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağını daha da güçlendirerek Çilimli'mizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sesine kulak vermeyi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki; dert ortağımız da çözüm ortağımız da milletimizdir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çilimli’de vatandaş sordu, Başkan Yıldız yanıtladı - Son Dakika

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