Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti - Son Dakika
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Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti

05.08.2022 16:40
Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine Washington yönetimiyle görüşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine Washington yönetimiyle görüşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine ABD-Çin ilişkilerini hedef alan yeni tedbirleri açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pelosi'nin Çin'in güçlü itirazına ve ciddi girişimlerine rağmen Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine sekiz başlık altında karşı tedbirlere başvurulacağı duyuruldu. Açıklamada, Çin ile ABD arasındaki harekat alan komutanları görüşmeleri, Çin-ABD Savunma Politikaları Koordinasyon Görüşmeleri (DPCT) ve Çin-ABD Ordular Arası Denizcilik İstişari Anlaşması'nın (MMCA) iptal edildiği belirtildi. Çin, ayrıca ABD ile yasa dışı göçmenlerin ülkelerine dönüşleri, cezai konularda hukuki yardım, sınır aşan suçlarla ve uyuşturucuyla mücadele konularındaki işbirliğinin de askıya alındığını bildirdi.

Bakanlık, daha önce de Nancy Pelosi ve birinci dereceden akrabalarına yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. - PEKİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti - Son Dakika
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