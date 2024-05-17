Çin, ABD'yi Tayvan'ı kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyor - Son Dakika
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Politika

Çin, ABD'yi Tayvan'ı kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyor

Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Tayvan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu belirterek, ABD'nin Tayvan'ı kontrol altına alma girişimlerine son vermesi gerektiğini söyledi. Liu, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayarak, Çin'in barışçıl yeniden birleşme umudu için çaba göstereceğini ancak hiç kimsenin Tayvan'ı Çin'den ayırmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

17.05.2024 14:39
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Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, "ABD, Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'ı kullanmaya son vermeli" diyerek, Tayvan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu belirtti.

Çin'den ABD'nin Tayvan politikalarına ilişkin açıklama geldi. Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan'ın yeni seçilen başkan ve yardımcısının 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacağını hatırlatarak, bunun yerel bir seçim olduğunu belirtti. Sonucun dünyada tek bir Çin'in olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu şeklindeki temel gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulayan Liu, bunun Tayvan'ın anavatanla yeniden birleşmesi konusundaki tarihsel gidişatı da değiştiremeyeceğini söyledi. Liu, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümet olduğunu, bunun uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı ve uluslararası ilişkilerde temel bir norm olduğunu söyledi.

Tayvan'da iktidara gelen Demokratik İlerici Parti yetkililerinin adım adım ayrılıkçı faaliyetler gerçekleştirdiğini ve Tayvan'ın sözde "uluslararası alanını" genişletmeye çalıştığını kaydeden Liu, Tayvan Boğazı'nda barışı sağlamanın ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkmak anlamına geldiğini ve 'tek Çin' ilkesine bağlılık ne kadar güçlü olursa Boğaz'ın da o kadar barışçıl olacağını söyledi.

"Çin-ABD arasındaki en hassas konu"

Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve bunun Çin-ABD arasındaki en önemli ve hassas konu olduğunu kaydeden Liu, "Çin, ABD tarafını, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Tayvan'ın bağımsızlığını', 'iki Çin'i veya 'tek Çin, tek Tayvan'ı desteklememeye taahhüdüne uymaya ve Tayvan'ı Çin'i kontrol altına alma aracı olarak kullanmamaya çağırıyor" dedi. ABD'nin Tayvan yetkilileriyle resmi temaslarına son vermesi ve onlara "bağımsızlık" konusunda destek verildiğini hissettirmemesi gerektiğini söyleyen Liu, Tayvan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve bunun Çin halkına bırakılması gerektiğini vurguladı. Liu, "Son derece samimiyetle barışçıl yeniden birleşme umudu için çaba göstereceğiz. Bu sırada hiç kimsenin Tayvan'ı Çin'den ayırmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Hiç kimse Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını ve yeteneğini küçümsememeli" dedi. ABD tarafının Tayvan sorununa ilişkin son dönemdeki olumsuz adımlarına ve açıklamalarına dikkat çeken Liu, Tayvan sorununun Çin-ABD konusunda geçilmemesi gereken kırmızı bir çizgi olduğunu söyledi.

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin, ABD'yi Tayvan'ı kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyor - Son Dakika

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