Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı

25.03.2022 15:10
Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı

TARAWA, 25 Mart (Xinhua) — Maskeler, kişisel koruyucu ekipmanlar, el dezenfektanları ve çadırların da aralarında olduğu malzemeler, bu sene Şubat ayının sonlarında bu Güney Pasifik ada ülkesine gelen ilk parti malzemelerin ardından geldi. Kiribati'ye bağlı Tarawa'da, Çin'in Kiribati Büyükelçisi Tang Songgen (sağdan üçüncü) ile Kiribati Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanı Tinte Itinteang (soldan üçüncü), Çin […]

TARAWA, 25 Mart (Xinhua) — Maskeler, kişisel koruyucu ekipmanlar, el dezenfektanları ve çadırların da aralarında olduğu malzemeler, bu sene Şubat ayının sonlarında bu Güney Pasifik ada ülkesine gelen ilk parti malzemelerin ardından geldi. Kiribati'ye bağlı Tarawa'da, Çin'in Kiribati Büyükelçisi Tang Songgen (sağdan üçüncü) ile Kiribati Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanı Tinte Itinteang (soldan üçüncü), Çin tarafından Kiribati'ye sağlanan ikinci parti salgın karşıtı malzemelerin devir teslim törenine katıldı, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Kiribati'deki Çin Büyükelçiliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

YORUMLAR
500
Çin'de Yangling Maratonu Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi Çin'de Yangling Maratonu Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi Çinli Diplomat: Çin ve ABD Görüş Farklılıklarına Rağmen Rusya-Ukrayna Çatışması Hakkında İşbirliği Yapmalı Çinli Diplomat: Çin ve ABD Görüş Farklılıklarına Rağmen Rusya-Ukrayna Çatışması Hakkında İşbirliği Yapmalı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kiribati, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement