Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı - Son Dakika

TARAWA, 25 Mart (Xinhua) — Maskeler, kişisel koruyucu ekipmanlar, el dezenfektanları ve çadırların da aralarında olduğu malzemeler, bu sene Şubat ayının sonlarında bu Güney Pasifik ada ülkesine gelen ilk parti malzemelerin ardından geldi. Kiribati'ye bağlı Tarawa'da, Çin'in Kiribati Büyükelçisi Tang Songgen (sağdan üçüncü) ile Kiribati Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanı Tinte Itinteang (soldan üçüncü), Çin tarafından Kiribati'ye sağlanan ikinci parti salgın karşıtı malzemelerin devir teslim törenine katıldı, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Kiribati'deki Çin Büyükelçiliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)