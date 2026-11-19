Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Putin ve Trump ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede, zirvenin "çığır açıcı bir öneme sahip" olduğunu ifade ederek, "Büyük güçler uyum içinde yaşadığında dünya barış içinde olur. Zorluklar gerçek sorumluluğu ortaya çıkarır. Üç ülke küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmalıdır" dedi.