Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: NATO'ya Çin'e Karşı Kışkırtıcı Açıklamalar Yapmayı Bırakması Yönünde Çağrı Yaptık - Son Dakika

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Sözcü Zhao açıklamayı, olağan basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Çin ile ilgili asılsız suçlamaları ve lekelemeye yönelik açıklamalarına karşılık olarak yaptı. Zhao, NATO Genel Sekreteri'nin bir süredir gerçekleri göz ardı ederek Çin'in dış politikası hakkında yanlış açıklamalar yaptığını, sözde "Çin tehdidi" teorisine ilişkin beklenti yarattığını ve son zamanlarda Çin'e karşı baskı uyguladığını belirtti. Sözcü, "Çin bu durumdan kesinlikle hoşnutsuz ve şiddetle karşı çıkıyor. Çin NATO'ya birçok kez resmi şikayette bulundu" dedi. Zhao, dünyanın en büyük askeri ittifakı ve Soğuk Savaş'ın bir ürünü olarak NATO'nun, uzun zamandır eski moda güvenlik kavramına bağlı kaldığını, eski Soğuk Savaş yöntemleriyle kamplaşma çatışması ile ilgilendiğini ve tek başına ülkelerin hakimiyet kurması için bir araç haline geldiğini söyledi.

Sözcü, NATO'nun, bir "savunma örgütü" olduğunu iddia etse de aslında sürekli olarak çatışma ve kargaşalar yarattığını belirtti. Zhao, örgütün diğer ülkelerin uluslararası ilişkilerin temel normlarına uymasını talep etmekle birlikte, yine de bağımsız devletlere karşı savaş ve ayrım yapmaksızın bombalama eylemleri gerçekleştirerek masum sivilleri öldürdüğünü ve yerlerinden ettiğini ifade etti. Zhao, NATO'nun açıkça Kuzey Atlantik'te bir askeri örgüt olduğunu, ancak son yıllarda ağırlığını Asya-Pasifik bölgesine dağıtarak ihtilaflara yol açtığını belirtti. Sözcü, "NATO, coğrafi ve bölgesel sınırları genişletmeye devam ediyor ve yeni bir blok çatışması olarak Soğuk Savaş'ı savunuyor. Uluslararası toplum yüksek düzeyde tetikte olmalı ve buna şiddetle karşı çıkmalı" dedi.

Çin'in her zaman, dünya barışının kurucusu, küresel kalkınmaya katkı sağlayıcı ve uluslararası düzenin savunucusu olduğunu belirten Zhao, ülkesinin değişmez şekilde barışçıl kalkınma yolunu izleyeceğini vurguladı. Sözcü, Çin'in gelişiminin herhangi biri için tehdit değil, dünya için fırsat anlamına geldiğini ifade etti. Zhao, Avrupa'yı altüst eden NATO'nun, Asya ve tüm dünyayı istikrarsızlaştırmaya çalışmayı bırakması gerektiğini belirtti.