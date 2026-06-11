Çin, Filipinler Savunma Bakanı'na Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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Çin, Filipinler Savunma Bakanı'na Yaptırım Uyguladı

Çin, Filipinler Savunma Bakanı\'na Yaptırım Uyguladı
11.06.2026 16:29
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Çin, Filipinler Savunma Bakanı Teodoro ve ailesine giriş yasağı getirerek yaptırım uyguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve ailesine yaptırım uygulandığını, ülke topraklarına girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Çin ile Filipinler arasındaki gerilim sürüyor. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, eşi ve çocuklarının yaptırım listesine alındığı belirtildi. Açıklamada, "Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, Çin hakkında defalarca hatalı açıklamalarda bulunarak Çin'in meşru çıkarlarına zarar vermiş ve iki ülke arasındaki ilişkileri zayıflatmıştır. Çin, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla Teodoro'nun, eşinin ve çocuklarının Çin anakarasına, Hong Kong'a ve Makao'ya girişini yasaklamaya ve Çin içindeki herhangi bir kuruluş veya bireyin Teodoro, eşi ve çocuklarıyla herhangi bir işlem, iş birliği veya başka bir faaliyette bulunmasını yasaklamaya karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki gerilim

Çin ile Filipinler arasındaki ilişkiler, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir gergindi, ancak Japonya ve Filipinler'in Tayvan'ın doğusundaki sular üzerinde deniz sınır görüşmelerine başlayacaklarını açıklamasıyla son haftalarda daha da kötüleşti. Filipinler Savunma Bakanı Teodoro'nun, Filipinler'in "hem toprak hem de siyasi açıdan Çin tarafından ciddi bir tehdit altında" olduğunu söylemesinin ardından tansiyon yeniden yükseldi. Teodoro ayrıca Singapur'daki Shangri-La güvenlik forumunun oturum aralarında Reuters'a verdiği röportajda, Çin'in sürekli olarak gerçek bir iyi niyet göstermekte başarısız olduğunu belirtmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin, Filipinler Savunma Bakanı'na Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Engin Mustafa Engin:
    bu ne böyle ben tanıdığım birinin de böyle başına gelmiş benzer bi durum vardı doğru dürüst anlatamadığın sürece hep sorun çıkıyo 0 0 Yanıtla
  • Serkan Basaran Serkan Basaran:
    vay canına aile üyelerine de yasak koymuşlar çocuklara kadar uzanmış demek çok ciddi güvenlik riski görüyorlar galiba bi tuhaf geldi bana açıkçası hukuk açısından da nasıl oluyo ya 0 0 Yanıtla
  • Barış Özkan Barış Özkan:
    yahu her gün aynı şey değişen bi şey yok zaten bu iki ülke arası gerginlik bunun için bu kadar haber yapmaya gerek yok 0 0 Yanıtla
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