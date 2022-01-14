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Çin, İngiltere Parlamentosu'ndaki 'Çin ajanı' iddialarını reddetti - Son Dakika

Çin, İngiltere Parlamentosu'ndaki 'Çin ajanı' iddialarını reddetti

14.01.2022 18:55
Çin, İngiltere Parlamentosu'ndaki 'Çin ajanı' iddialarını reddetti

Çin Dışişleri Bakanı, İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15'in İngiltere Parlamentosu'nda bir Çin ajanı olduğu iddialarını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanı, İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15'in İngiltere Parlamentosu'nda bir Çin ajanı olduğu iddialarını reddetti.

İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15, dün İngiltere Parlamentosu'nda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu uyarısında bulunmasının ardından Çin'den söz konusu ajan iddialarına yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MI5'in uyarısı "bazı kişilerin özel varsayımlarına dayanan panik oluşturan açıklamalar" olarak nitelendirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise düzenlediği basın toplantısında, James Bond kitabı ve film serisine atıfta bulunarak, "Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır" dedi.

M15'in ajan olduğunu iddia ettiği Ching Kui Lee hakkında Çin Komünist Partisi Birleşik Ön Çalışma Departmanı adına hareket ettiği ifade edilmiş, Çin ve Hong Kong hükümetine rakamsal veri aktardığı belirtilmişti.

Öte yandan Lee, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'den 2019 yılında Çin-İngiliz ilişkilerine katkısından dolayı ödül almış, eski Başbakan May'in selefi David Cameron ile 2015'te ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile fotoğraf çektirmişti. İngiliz basını Lee'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2019'daki İngiltere ziyareti sırasında özel konuk olarak yer aldığını açıkladı. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, England, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çin, İngiltere Parlamentosu'ndaki 'Çin ajanı' iddialarını reddetti - Son Dakika
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