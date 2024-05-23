Çin, Tayvan'ın yeni lideri göreve başladıktan sonra askeri tatbikat başlattı - Son Dakika
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Politika

Çin, Tayvan'ın yeni lideri göreve başladıktan sonra askeri tatbikat başlattı

Çin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra adayı kuşatacak şekilde kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikatlar, deniz, hava, kara ve roket kuvvetlerinden birliklerin katılımıyla gerçekleştirildi ve Tayvan'ın bağımsızlık eylemlerine karşı güçlü bir cezalandırma ve dış güçlerin müdahale ve provokasyonlarına karşı sert bir uyarı olarak nitelendirildi. Tayvan ise Çin'in askeri provokasyonlarını demokrasi ve özgürlüğe tehdit olarak değerlendirdi ve egemenliklerini savunmak için deniz, hava ve kara kuvvetlerini görevlendirdi.

23.05.2024 10:57
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Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra adayı kuşatacak şekilde kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.45'ten itibaren Tayvan Boğazı'nda, adanın kuzey, güney ve doğusunda, Kinmen, Matsu, Wuqiu ve Dongyin adalarının çevresinde müşterek askeri tatbikatlar başlatıldığı duyuruldu. Komutanlık Sözcüsü Li Xi, "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen ve iki gün sürecek olan tatbikatlara deniz, hava, kara ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını, tatbikatların müşterek deniz-hava muharebesine hazırlık devriyesi, müşterek muharebe alanı ele geçirme ve kilit hedeflere ortak hassas saldırılar üzerinde yoğunlaştığını ifade etti. Li, tatbikatların Tayvan çevresindeki alanlarda devriyeyi ve birliklerin gerçek muharebe kabiliyetini test etmek için ada zincirinin içinde ve dışında entegre operasyonları da içerdiğini aktardı. Sözcü Li, tatbikatların aynı zamanda "Tayvan'ın bağımsızlık eylemlerine karşı güçlü bir cezalandırma ve dış güçlerin müdahale ve provokasyonlarına karşı sert bir uyarı" işlevi gördüğünü vurguladı.

Çin ordusu tatbikatların Tayvan'ı kuşatacak şekilde gerçekleştirildiğini gösteren bir fotoğraf yayınlarken, tatbikatlar ilk kez Çin kıyılarına yakın adaları da kapsıyor.

Tayvan'dan tepki

Çin'in adayı kuşatan askeri tatbikatına Tayvan'dan tepki gecikmedi. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "adanın egemenliğini savunmak" için deniz, hava ve kara kuvvetleri gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Son yıllarda Çin uçakları ve gemilerinin sürekli tacizi, küresel barış ve istikrara önemli ölçüde zarar verdi. Bu askeri tatbikat sadece Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara katkıda bulunmakta başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda Çin ordusunun saldırgan militarist zihniyetini de gözler önüne seriyor" ifadeleri kullanıldı.

Tayvan Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise, Çin'in Tayvan'ın demokrasisini ve özgürlüğünü tehdit etmek için tek taraflı askeri provokasyonlara başvurmasının "üzüntü verici" olduğu belirtildi. Tayvan'ın askeri birimlerinin ve ulusal güvenlik ekibinin durumu kapsamlı bir şekilde ele aldığı vurgulandı. Açıklamada, "Dış zorluklar ve tehditler karşısında demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz ve ulusal güvenliği koruma konusunda özgüvenli ve yetenekliyiz. Kamuoyunun rahat olmasını rica ediyoruz" denildi.

Öte yandan Pekin yönetimi, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayan adanın yeni lideri Lai Ching-te'yi Tayvan'ın bağımsız olduğunu ifade eden sözleri nedeniyle "ayrılıkçı" ve "sorun çıkaran" olarak nitelendirmişti.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor. - PEKİN

Kaynak: İHA

Demokrasi, Tayvan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin, Tayvan'ın yeni lideri göreve başladıktan sonra askeri tatbikat başlattı - Son Dakika

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