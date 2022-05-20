Çinli Bakan Yi: "Silah desteği Ukrayna'ya barışı getirmez, yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez" - Son Dakika
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Çinli Bakan Yi: "Silah desteği Ukrayna'ya barışı getirmez, yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez"

20.05.2022 11:57
Çinli Bakan Yi: "Silah desteği Ukrayna'ya barışı getirmez, yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Silah desteği Ukrayna'ya barış getirmez ve yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez. Uluslararası toplum barışın tesis edilmesi için işbirliği yaparak çatışmayı hafifletmede gerçekçi adımlar atmalı, yangına körükle gitmemeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Silah desteği Ukrayna'ya barış getirmez ve yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez. Uluslararası toplum barışın tesis edilmesi için işbirliği yaparak çatışmayı hafifletmede gerçekçi adımlar atmalı, yangına körükle gitmemeli" dedi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün video konferans üzerinden yapılan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna krizi yine de devam ediyor. Çin tarafının tutumları eskiden olduğu gibi bundan sonra da net ve açıktır; tarafları barışa ikna etmek ve arabuluculuk yapmaktır. Nitekim silah desteği Ukrayna'ya barış getirmez ve yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez. Uluslararası toplum barışın tesis edilmesi için işbirliği yaparak çatışmayı hafifletmede gerçekçi adımlar atmalı, yangına körükle gitmemeli" dedi.

Wang Yi, "Çin, Rusya ve Ukrayna'nın zorlukların üstesinden gelerek barış görüşmelerini yeniden başlatmalarını destekliyor. NATO ve AB Rusya ile kapsamlı diyalog düzenlemeli. Çin ayrıca küresel finansal işbirliğin askerileştirilmesine, ülkeleri taraf seçmeye zorlamaya karşı çıkıyor. Mevcut kriz, küresel ticaret, endüstriyel ve tedarik zincirlerini olumsuz şekilde etkilerken, küresel gıda, enerji ve finans güvenliğini tehdit altına almakta. Krizin olumsuz etkilerinin dışa sızması önlenmeli, özellikle zayıf olan gelişmekte olan ülkelerin zorlukların üstesinden gelmesine destek sağlanmalı" dedi.

Wang Yi, Rusya-Ukrayna çatışmasının bloklar arasındaki zıtlaşmayı kışkırtmasına karşı daima uyanık olunması gerektiğine işaret ederek, bu kışkırtmanın küresel güvenlik istikrarına ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Wang Yi, BRICS ülkelerinin Ukrayna krizinde bağımsız, egemen, objektif ve adil bir tutum sergilemeleri gerektiğini söyleyerek, ülkelerin barışın yeniden oluşturulması için ortak katkı sağlamaları çağrısında bulundu. - PEKİN

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çinli Bakan Yi: 'Silah desteği Ukrayna'ya barışı getirmez, yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez' - Son Dakika


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