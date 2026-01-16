Başkan Dere, Çivril Belediyesi\'nin 2024-2025 mali tablosunu açıkladı

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, belediyeyi 116 milyon TL borçla devraldıklarını, bunun 98 milyon TL'sinin ödendiğini ve kalan borcun 17,5 milyon TL'ye düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca kullanılan 48 milyon TL'lik kredinin personel hakları ve hizmet araçları için harcandığını belirtti.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, 2024-2025 yıllarına ait Çivril Belediyesi mali raporlarını kamuoyu ile paylaştı. Göreve geldiklerinde belediyeyi 116 milyon 245 bin TL borçla devraldıklarını belirten Başkan Dere, bu borcun 98 milyon 745 bin TL'sinin ödendiğini, geriye ise 17 milyon 500 bin TL borç kaldığını açıkladı.

Başkan Dere, 2024-2025 döneminde belediye tarafından toplam 48 milyon TL kredi kullanıldığını ifade ederek, bu borçlanmanın detaylarını da paylaştı. Kullanılan kredinin yüzde 58,33'lük kısmının (28 milyon TL) personel haklarını korumak amacıyla kıdem tazminatları ve işçi alacaklarının ödenmesinde kullanıldığını belirtti. Kalan yüzde 41,67'lik bölümün ise (20 milyon TL) belediyenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla alınan 15 adet hizmet aracının finansmanında değerlendirildiğini söyledi.

Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Dere, meclis kararıyla 2024 yılında 1, 2025 yılında ise 20 olmak üzere toplam 21 yönetmeliğin hayata geçirildiğini açıkladı.

Personel gelişimine de büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dere, son iki yıl içerisinde belediye personeline yönelik toplam 16 ayrı işçi eğitimi düzenlendiğini belirterek, daha güçlü, daha şeffaf ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. - DENİZLİ