Cizre Barajı İçin Acil Tamamlanma Talebi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Cizre Barajı'nın tamamlanmasını talep ederek, "Bu barajın bitmesi, Cizre, Nusaybin ve İdil'de tam 770 bin dönümlük verimli arazinin suya kavuşması anlamına geliyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cizre Barajı'nın Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilmesi gereken Hidroelektrik Santrali (HES) ve sulama barajı olduğunu söyledi.

Uzun yıllar geçmesine rağmen hala yapımına başlanmayan barajın bölgedeki tarım arazileri için önemine işaret eden Demir, "Bu barajın bitmesi, Cizre, Nusaybin ve İdil'de tam 770 bin dönümlük verimli arazinin suya kavuşması anlamına geliyor. Bunun yapılması durumunda Türkiye'nin çok verimli arazilere kavuşacağı, kendi kendine yeterlilik anlamında çok geniş imkanlara kavuşacağı ve o coğrafyanın da ciddi anlamda kalkınacağı tartışmasız yatırım olacak." ifadelerini kullandı.