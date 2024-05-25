Cizre Belediyesi\'nde işten çıkarılan işçi sayısı 63\'e ulaştı

Politika

Şırnak'ta Cizre Belediyesi'nde 29 işçinin işine son verilerek sayı 63'e ulaştı.

DEM Partili Cizre Belediyesi Başkanları Güler Yerbasan ve Abdurrahim Durmuş, göreve geldikten sonra geçtiğimiz ay 5 işçiyi, geçtiğimiz hafta ise 29 işçinin işine son vermişti. Dünde mesai bitimi ile birlikte 29 işçinin daha işine son verilere toplamda 63 işçinin işine son verdi.

Mesainin bitmesi ile birlikte HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 29 işçi telefon ile aranarak işlerine son verildiği bilgisi verildi. Hizmet-İş Sendikası İl Temsilcisi Nevzat Uysal, Cizre Belediyesi'nde sendikalarına bağlı işçilerin görevlerine son verilmeye devam ettiğini ve bu sayının her geçen gün artmasından endişe ettiğini ifade etti.

İşlerine son verilen işçiler, belediye önünde toplanarak alınan işten çıkarılma kararını protesto etti. - ŞIRNAK