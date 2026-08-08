Çocuk Koruma Kanunu Teklifi TBMM\'den Geçti

TBMM Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz, grup başkanvekillerinin ülke gündemine ilişkin değerlendirmeleri, siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelerin ardından kanun teklifine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin 6 maddesi daha kabul edildi.

ÇOCUKLARININ GÜVENLİK VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKAN EBEVEYNLERE 3 YILA KADAR HAPİS

Teklifle 'Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılırken, bu kapsamda 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' maddesinde yer alan suçların cezaları artırılarak aile kurumunun ve özellikle çocukların korunması amaçlanıyor. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi için şikayet üzerine öngörülen '1 yıla kadar' hapis cezası, '3 aydan 2 yıla kadar' şeklinde düzenleniyor. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye verilmesi öngörülen 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasının sınırı 6 aydan 2 yıla kadar yükseltilecek. Çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ebeveynlere öngörülen hapis cezasının sınırı ise 3 aydan bir yıla kadar yerine 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. 'Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, mahkeme tarafından iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılmaksızın düzenlenen iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilecek.

ÇOCUKLAR İNFAZA KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BAŞLAYACAK

Diğer taraftan teklifle, çocuk suçluların hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitimevlerinde cezasına başlanması yerine kapalı ceza infaz kurumlarında başlayacak ve iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde eğitimevlerine ayrılacak. Düzenlemeyle, 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumlarının yanı sıra suç türleri de göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı ayrı bölümlerinde barındırılacak. Çocukların eğitimevine ayrılmalarına psikolog, pedagog veya çocuk gelişimcilerinden oluşan kurulun 3 ayda bir yapılacak değerlendirmeyle karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezası ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek.

Doğrudan çocuk eğitimevine alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan çocuk hükümlülerden firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararıyla, kapalı ceza infaz kurumuna iade veya odaya kapatma disiplin cezası alıp bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararıyla çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek.

ÇOCUKLARA KESİCİ ALET SATILMASI VEYA TAŞINMASI YASAKLANACAK

Ayrıca kanun teklifiyle kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu hariç olmak üzere, koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 gün, 2 gün olarak dikkate alınacak. Kanun kapsamı dışında kalan her türlü bıçak ile diğer kesici, delici veya bereleyici aletlerin satışı ve sergilenmesi, 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından ikinci bölüme geçildi. İkinci bölüm üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanması sonrasında Meclis Başkanvekili Buldan birleşimi 8 Ağustos Cumartesi günü toplanmak üzere kapattı.