Çocuklar için Meclis Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Çocuklar için Meclis Komisyonu Kuruldu

Meclis, çocukların korunması amacıyla bir araştırma komisyonu kurdu ve üyelerini seçti.

13.11.2024 00:19
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ÇOCUKLAR İÇİN KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ BELLİ OLDU

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 'Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismarından korunarak akıl, ruh ve beden sağlığının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu için üye seçimi yapılacağını duyurdu. Siyasi partilerden yer alan adayların Genel Kurul'da okutulmasının ardından oylamaya geçildi. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda aday listesi kabul edildi. Meclis Araştırma Komisyonu, 20 Kasım tarihinde; başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimlerini yapmak için toplanacak.

KAMU BAŞDENETÇİ SEÇİMLERİNE GEÇİLDİ

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Kamu Başdenetçisi seçimleri ile ilgili, "Anayasa'nın 74'üncü maddesi ile 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11'inci maddesi hükümlerine göre seçim gizli oylamayla yapılacaktır. Başdenetçi seçebilmek için ilk 2 oylamada üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu yani 400 oy, 2'nci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 oy aranacaktır. 3'üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamaması durumunda bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve 4'üncü oylamada karar yeter sayısı olmak koşuluyla en fazla oy alan aday seçilmiş olacaktır" dedi. Ardından seçimlere geçildi.

MEHMET AKARCA KAMU BAŞDENETÇİSİ SEÇİLDİ

Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul'un aday olduğu seçimlerin 4'ncü turunda da adaylar yeterli oy alamadı. Bu nedenle yapılan son seçimlerin sonucunda, Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi seçildi.

Kaynak: DHA

Gülizar Biçer Karaca, Mehmet Akarca, Politika, Eğitim, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuklar için Meclis Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

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