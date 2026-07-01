Çocuklara Yönelik Suç Raporu TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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Çocuklara Yönelik Suç Raporu TBMM'ye Sunuldu

Çocuklara Yönelik Suç Raporu TBMM\'ye Sunuldu
01.07.2026 18:36
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, suça sürüklenen çocuklar için araştırma komisyonunun raporunu kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun raporu sunuldu.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun üyelerini kabul etti.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, hazırladıkları raporu Kurtulmuş'a sundu.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuklara Yönelik Suç Raporu TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika

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