Çömez'den AA'nın Yılın Kareleri'ne Destek

Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çömez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Turhan Çömez, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emir Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğraflarına oy verdi.

Çömez, oylamanın ardından yaptığı açıklamada fotoğrafları incelerken çok etkilendiğini belirtti.

AA'nın başarılarını yakından takip ettiğini ve takdir ettiğini vurgulayan Çömez, şöyle konuştu:

"Bu fotoğrafları görüp etkilenmemek mümkün değil. Dünya medyasını takip eden, yurt dışındaki ajansların fotoğraflarına da ilgi duyan birisiyim. Bütün samimiyetimle, tarafsız gözlemim ve açık yürekliliğimle söylüyorum, AA'nın fotoğraf sanatçıları hakikaten bir efsane ve bir dünya markası. Sergilemiş oldukları fotoğraflar muhteşem eserlerdir. Dünyada örnek alınacak, ders alınacak eserlerdir. Atatürk'ün kurduğu bu kurumun bütün çalışanları samimiyet ve özveriyle çalışıyor. Dünyaya örnek olacak bir performans sergiliyorlar. Dünyadaki marka ajansların AA'yı takip etmeleri, örnek almaları ve ders almaları gerekir."