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Çorum Belediyesi 2023 Yılında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi 2023 Yılında Rekor Kırdı

Çorum Belediyesi, 2023 yılında asfalt, kaldırım ve tretuvar çalışmalarında rekor kırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi, 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yapıldı. Ayrıca, belediye kendi üretim tesislerinde 1 milyon 106 bin ton taş kırımı, 11 bin metrekare hazır beton, 80 bin metrekare parke ve 64 bin metre bordür üretimi gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi 2023 Yılında Rekor Kırdı
19.12.2023 - 16:44,
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Çorum Belediyesi 2023 yılında asfalt, kaldırım ve tretuvar çalışmalarında ile yapı malzemesi üretiminde rekor kırdı.

2023 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktı. Girilmeyen cadde, sokak bırakmayan ekipler asfalt, yol ve tretuvar çalışmalarında rekor kırdı. Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle 2023 yılı değerlendirme toplantısında bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yıl da tüm mahallelerde alt yapı ve üstyapı konusunda yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerinin altını çizdi.

'100 kilometre asfalt'

Rakamlarla çalışmaları değerlendiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geride kalan 11 aylık süreçte 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi, 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yapıldığını söyledi

'1 milyon 150 bin ton üretim'

Üretim alanında tarihi rekora imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, "Taş ocağı üretim tesislerimizde 142 bin ton aylık üretim yapıldı. Yıl bazında da 1 milyon 106 bin ton taş kırımı gerçekleştirildi, bu tarihi bir rekordur. Aralık sonu itibariyle 1 milyon 150 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesinin kendi üretim tesislerinde 11 bin metrekare hazır beton, 80 bin metrekare parke, 64 bin metre bordür üretimi yapıldığını açıkladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi, Üretim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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