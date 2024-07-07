Çukurova Belediyesi Engelli Havuzunda Çocuklar Eğleniyor

Politika

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Sadece Çukurova ilçemizdeki ve Adana'daki engellilere değil, çevre il ve ilçelerden gelen yurttaşlarımıza da hizmet veriyoruz. Engelli çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de rehabilite oluyorlar. Çukurova'da engelleri sevgi ile aşıyoruz" dedi.

Kozay, Hayal Park tesisleri içerisinde bulunan Engelsiz Yüzme Havuzunu ziyaret ederek, havuzda eğlenen ve eğitim gören çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti. Havuza girişinde yetkililerden bilgi alan Başkan Kozay, engelli çocukların havuzda eğlenmesini izledi, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve kendisinden bir istekleri olup olmadığını sordu. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a ilgi büyüktü. Özellikle engelli çocuklar ve gençler başkanla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, engelli havuzunun yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek "Bu tesisimizde sadece Çukurova'ya değil Adana ile birlikte çevre il ve ilçelere de hizmet veriliyor. Başka yerlerden de engelli vatandaşlarımız ve özellikle çocuklar grup halinde hem eğlenmek hem de rehabilite olmak için havuzumuza geliyor. Amacımız Çukurova'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutlu bir yaşam sürmesi. Herkese kapımız açık. Çukurova'da engelleri sevgi ile aşmaya devam edecek ve engelsiz bir kent için en iyi hizmeti vermek için çabalayacağız" dedi.

Engelsiz Yüzme Havuzunda yaz aylarının başlamasıyla kayıtlar rekor sayıya ulaştı. Havuz yaz-kış, hafta içi her gün engellilere hizmet veriyor. Randevu sistemiyle çalışan havuza ilgi, bölgede tek olması nedeniyle giderek artıyor. Özellikle Adana dışından gelenler havuzu tedavi amaçlı kullanıyor. Tüm havuz ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz olduğu tesisten vatandaşlar memnuniyetle ayrılıyor. - ADANA