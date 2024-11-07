Çukurova Belediyesi\'nden Personeline Temel Yangın Eğitimi

Politika

Çukurova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından belediye personeline temel yangın eğitimi verildi.

Çukurova Belediyesi ana hizmet binasında ve Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şube Şefliğinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatta Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ekibi belediye personelini yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgilendirdi. Yangına çıkış kaynağına göre müdahale edilmesi gerektiği aktarılan eğitimde, yangının büyümesini önleme, can ve mal kayıplarının önüne geçme konusunda ilk müdahalenin önemi vurgulandı. Yangınlarda yaşanan can kayıplarının büyük oranda solunan duman nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, işyerlerinde ve konutlarda yangın risklerine karşı yapılması gerekenler anlatıldı.

Yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerektiği ise gerçekleştirilen tatbikatta uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi. - ADANA