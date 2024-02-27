Politika

Cumhur ittifakı adayından, CHP'li adaya sert sözler

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu:

"Halen daha yapamadığın şeyleri, 'yapmak için geleceğim' diyorsan, buraya jübile yapmak için geliyorsun"

BARTIN - Bartın şehir merkezindeki esnafı gezen Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, CHP'li belediye başkan adayının 2 dönem belediye başkanlığı, 3 dönem milletvekilliği yaptığını hatırlatarak, "Halen daha yapamadığın şeyleri, 'yapmak için geleceğim' diyorsan, buraya jübile yapmak için geliyorsun" dedi.

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, ittifakın belediye meclis üyeleri ile birlikte şehir merkezindeki esnafı gezdi. Kemerköprü Meydanı'ndan esnafla ve sokaktaki vatandaşlarla tokalaşan Başkan Fırıncıoğlu, hal hatır sorarak, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Fırıncıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Başkan Fırıncıoğlu, gezi programı ile yaptığı açıklamada, gelen talepleri anında değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün esnaf ziyaretindeyiz. Dostlarımızla selamlaşıyoruz. İmkanlar el verdiği ölçüde, 31 Mart'a kadar görevime devam ettiğimden taleplerini dinliyorum. Yapabileceklerimi 31 Mart'a kadar yapacağım. Yapamadıklarımı da 31 Mart'tan sonra tekrar gözden geçireceğim" dedi.

Sorunları kökünden çözmek istiyor

İttifakın adayı olduğunu hatırlatan Fahri Fırıncıoğlu, tüm sorunları kökünden çözmek için aday olduğunu ve bu sorunların çözümünün ise sadece belediye imkanları ile olmayacağını ifade etti. Yaklaşık 10 aylık görev süresince 22 mahalleye de hizmet vermeye çalıştığını anlatan Fırıncıoğlu, "Ben Cumhur ittifakının adayıyım. Cumhur ittifakının gücüyle Bartın'da yapılamayanları yapmak için, sorunları tümden çözmek için aday oldum. Belediye imkanları ile yapılacakların belli bir yere kadar olduğunu biliyorum. Yaklaşık 10 aydır her ayın 8'inde gelen parayla memurun, ikramiyesini ve maaşını verdikten sonra kalan cüzi bir parayla 22 mahalleye hizmet etmeye çalışıyorum Bu ay, 10, 20 değil tam 50 ay da olsa, yine aynı devam edecekti" ifadelerini kullandı.

Bartın'da Cumhur ittifakı ışığı

Fırıncıoğlu, Bartın'ın birlik ve beraberlik içerisinde en iyi hizmetlerin sunulması için Cumhur ittifakı ışığının gözüktüğünü söyledi. Fırıncıoğlu, "Şuanda Bartın'ın önünde bir ışık gözüktü. Bu ışık da Cumhur ittifakı ışığı. Cumhur ittifakının Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na tekrar destek verildiğinde, Cumhur ittifakının sunduğu ve hayata geçireceğimiz projeleri tek tek açıklıyorum. Bu projeleri belediye imkanları ile yapmak mümkün olmadığı gibi hayal bile edilemeyecek kadar büyük ve önemli projeler. Bunu belediye imkanları ile yapacağını söyleyen belediye başkanı, yanlış söylemiyor, mutlaka yalan söylüyordur. Bunu ben de bir belediye başkanı olarak, yapacağımı söylesem kesinlikle inanmayın. Devletin gücünü arkanıza almadan, imkanlarından faydalanmadan, 3 tane taşıt köprüsünü, 3 tane yaya köprüsünü, şehir içerisine giren tırları, Terminal bölgesinden Akçamescit'e, oradan Muratbey'e, buradan da Akgöz üzerinden limana yönlendirilmesi, Safranbolu'dan gelen tırın aynı güzergahtan limana geçmesi, şehre giren araçların tırların limana girmemesi sağlamak hiç kolay değil. Bir belediye başkanın, sadece belediyenin gücüyle yapılabileceği şeyler değil" ifadelerine yer verdi.

CHP'li adaya sert tepki

Başkan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'nin Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammed Rıza Yalçınkaya'ya sert tepki gösterdi.

Fırıncıoğlu, belediyenin gücüyle yapılamayacak projeleri vaat edenlerin insanları kandırmaya çalıştığını vurgulayarak, "Ben belediye başkanı adayı olmak için aday olmadım. Belediye başkanlığını 1 sene yapsanız da, 10 sene yapsanız da belediye başkanı diyorlar. Ben 31 Mart'ta herkese teşekkür edip, merdivenlerden aşağıya ineceğimi söyledim. Şartlar değişti. Karşımdaki aday arkadaş, aday olmasaydı Cumhur ittifakı benim dışında başka adaylar çıkarma ihtiyacı duyacaktı. Şu anda hiç kimse vazgeçilmez değildir. Belediye Başkanlığı'nı Rıza Yalçınkaya yapacak diye bir kaide yoktur. Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu yapacak diye bir kaide yoktur. Yeter ki Cenab-ı Allah, insanın alnına yazsın. Bunu herkes yapabilir" dedi.

CHP'li aday için jübile iddiası

Fırıncıoğlu, "Yapamadıklarımı yapmak için geliyorum" diyen CHP'li adaya, 31 Mart akşamında Bartınlıların jübile yaptıracağını ifade etti. Bartın'ın 5 senesinin daha çalınmaya tahammülü olmadığını savunan Fahri Fırıncıoğlu, "İnsanlar zamanında bu sözlerle, bir 5 senesini kaybetti. Sonra bir 5 senesini daha kaybetti. Artık bundan sonra lütfen belediye başkanı olmak uğruna, boş laflarla Bartın halkının bir 5 senesini daha çalmasınlar. Diyorlar ki efsane geri döndü. Geri dönen falan bir şey yok. Yapamadıklarımı yapmak için geliyorum dedi. Bu millet seni 2 dönem belediye başkanı, 3 dönem milletvekili yaptı. Daha yapamadığın şeyleri, 'yapmak için geleceğim' diyorsan sen buraya sen buraya jübile yapmak için geliyorsun. 31 Mart'ta Balkın halkı sana jübileyi yaptıracak" diye konuştu.

Gezisini sürdüren Başkan Adayı Fırıncıoğlu ile beraberindeki meclis üyesi adayları esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisini gördü.