Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Ovaeymir\'de doğalgaz müjdesi verdi

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Ovaeymir'de gerçekleştirdiği mitingde mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi verdi.
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş, Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Ovaeymir Mahallesinde miting yaptı. Mitinge AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de katıldı. Mitingde konuşan Efeler Adayı Burak Pehlivan; dil, din, ırk ayrımı yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde Aydın'daki vatandaşlara eşit hizmet sunacağını söyledi. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, kentteki problemleri anlatarak Ovaeymir Mahallesi'ne doğalgaz getireceğinin müjdesini verdi. Mahalle sakinleri tarafından bu müjdeli haber memnuniyetle karşılanırken Savaş, Enerji Bakanı, Bakan Yardımcısı ve doğalgaz firması ile görüştüğünü söyledi. Savaş, bir plan ve program çerçevesinde en kısa sürede doğalgazın Ovaeymir'e de getirileceğini kaydetti. Ayrıca 10 gün içerisinde ihalesi yapılan trafonun da en kısa zamanda mahalleye bağlanacağını aktaran Savaş, "Yerel yönetim anlamında Aydın'da kayıp yıllar var. Bu kayıp yılları telafi etmek için yola çıktık. Doğduğumuz büyüğümüz toprakları borcumuzu ödemek için yola çıktık. 15 yıldan bu yana yapılmayan hizmetleri ve vaat edilen sözleri yerine getirmeyenlerden siz değerli hemşerilerim 31 Mart'ta sandıkta hesabı soracak" dedi.
Mevcut büyükşehir belediye başkanın şehrin sorunlarıyla ilgilenmek gibi bir derdinin olmadığının altını çizen Savaş, "Sen bu şehri tanıtmak için ne yaptın. Sen bu şehri tanıtmak için bir şey yapmadın. Sen kendini tanıtmak için her tarafa, her köşe başına kendi resmini astın. Bunun için 500 milyon TL para harcadın. Bu para kimin cebinden çıktı? Bu 500 milyon hepimizin cebinden çıktı. Kafamızın nereye çevirsek mevcut büyükşehir belediye başkanın fotoğrafını görüyoruz. Paralarınızı kendi resmi, ismi ve fotoğrafları için kullanıyor. Vatandaşa hizmet için kullanmıyor" diye konuştu.
Hava yağışlı olduğu için Aydınlı hemşerilerinin endişeli olduğunu kaydeden Savaş, "Bugün hava yağışlı olduğu için hemşerilerimiz endişeli ve kaygılı. Acaba benim iş yerimi, evimi su basar mı diye tedirgindi. Yağmur yağdığında Aydın'da çileye dönüşüyor. Yağmur berekete dönüşmesi lazım. Bizim zamanımızda yağmur berekete dönüşecek. Bakın şehrin merkezinde hala kanalizasyonu olmayan mahalleler var. İnşallah hemşerilerim 31 Martta bu iş bilmezlere gereken dersi verecek. 1 Nisan'dan itibaren Aydınlılar hizmetle buluşacak" dedi.
Savaş, Haykonfed Ege Federasyonu Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen geceye katıldı.
Savaş, "Önümüzdeki dönem büyükşehir belediye başkanı olarak can dostlarımız için yapacağımız işlerimiz projelerimiz var. Sokak canlarımız kitleler halinde geziyor. Hem çocuklarımız hem de hemşerilerimiz tedirgin. Rehabilitasyon merkezi alanlarında bir eziyet var. Önümüzdeki dönem modern yaşam alanları yapacağız. Bunu yaparken sizlerle birlikte karar alıp uyumlu bir şekilde çalışacağız. Önemli olan orada hizmet verecek olan personelin hayvansever olması. Siz ne kadar güzel yaşam alanı yaparsanız yapın oradaki çalışan personelin bir hayvan ve can dost sevgisi yoksa kıymeti yok. Biz orada çalışan arkadaşlarımızı özel seçeceğiz. Size diyeceğiz ki gönüllü arkadaş varsa verin çalıştıralım. O alanlar sürgün alanı olmayacak" dedi. - AYDIN
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